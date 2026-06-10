Exército: concurso da ESFCEx com 227 vagas encerra inscrições nesta sexta (12)

As provas serão aplicadas no dia 12 de julho (Divulgação/ESFCEx)

O Exército Brasileiro encerra nesta sexta-feira (12) as inscrições do concurso para a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (ESFCEx). Serão 227 vagas de nível superior, em diferentes especialidades.

Na área de Saúde, o certame oferta 152 vagas para médicos, sendo 109 no âmbito nacional e 43 vagas no âmbito regional. Também há 8 vagas para farmacêuticos, incluindo Farmácia Oncológica, e 8 vagas para dentistas de diferentes especialidades.

Para o Quadro Complementar de Oficiais, foram abertas 57 vagas, que contemplam as especialidades de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social (Jornalismo), Direito, Economia, Enfermagem, Estatística, Informática, Psicologia, Pedagogia, Medicina Veterinária, além de Magistério em Biologia, Física, Geografia, História, Inglês, Italiano, Matemática, Português e Química. Para o Quadro de Capelães Militares, há 2 vagas disponíveis para o credo Católico Apostólico Romano.

As inscrições, que possuem taxa de R$ 150,00, devem ser feitas na página da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (ESFCEx), através do endereço www.esfcex.eb.mil.br.

As provas serão realizadas no dia 12 de julho. Exame Intelectual, Inspeção de Saúde, Exame de Aptidão Física, Exame Psicológico, Revisão médica e comprovação dos requisitos para a matrícula compõem as etapas do concurso.

Em caso de aprovação em todas as fases, o candidato é matriculado e passa a ser militar da ativa do Exército Brasileiro, na condição de 1º Tenente-Aluno ou Aspirante (quando Capelão) do Curso de Formação de Oficiais.

Confira mais informações no edital.