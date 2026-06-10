Concurso da Prefeitura de Cedro oferece 133 vagas; inscrições se encerram domingo (14)

Há vagas para os níveis fundamental, médio e superior

Prova de concurso público (Foto: Freepik)

O concurso público da Prefeitura de Cedro, município do Sertão de Pernambuco, está com inscrições abertas até este domingo (14). O certame oferece 133 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes cargos: assessor jurídico; controlador interno; auxiliar de serviços gerais; vigia; agente administrativo; arquivista; fiscal de tributos; técnico em informática; agente de combate às endemias; técnico de laboratório; técnico em enfermagem; vacinador; enfermeiro; farmacêutico; fonoaudiólogo; médico plantonista; nutricionista; terapeuta ocupacional; auxiliar de limpeza pública; gari; merendeira; motorista; auxiliar de sala; intérprete e tradutor de libras; operador de computador; assistente social; professor; psicólogo; psicopedagogo; educador social.

Os salários variam de R$ 1.621,00 a R$ 6.000,00, a depender do nível de escolaridade e cargo.

As inscrições devem ser realizadas pela internet no endereço www.universidadepatativa.com.br. As taxas de inscrição custam R$ 80,00 para os cargos de nível fundamental, R$ 115,00 para os de nível médio e R$ 140,00 para superior.

As provas serão aplicadas no dia 30 de agosto e o resultado final classificatório será divulgado no dia 20 de outubro.

Confira mais informações no edital.