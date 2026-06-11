21ª Caminhada do Forró celebra protagonismo feminino no São João, no Recife

Evento reuniu centenas de músicos e participantes no centro histórico do Recife, em edição que homenageou as mulheres do forró

21ª edição da Caminhada do Forró (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

O som das sanfonas tomou conta do Bairro do Recife na noite desta quinta-feira (11), durante a 21ª edição da Caminhada do Forró, evento que marcou a abertura oficial da programação junina na capital pernambucana. Amantes da festa acompanharam o tradicional cortejo pelas ruas do centro histórico.

A concentração aconteceu na Rua da Moeda, de onde os participantes seguiram em caminhada até a Praça do Arsenal, ao ritmo do forró pé de serra. Ao longo do percurso, mais de 100 músicos garantiram a animação do público com clássicos do baião, xote e arrasta-pé.

A edição deste ano teve como tema o reconhecimento das mulheres que ajudam a manter viva a cultura forrozeira. Cantoras, sanfoneiras, zabumbeiras e pandeiristas foram homenageadas durante a festa, reforçando a presença feminina em um gênero marcado pela participação masculina.

"A edição é maravilhosa. Este ano vai ser um dos tops dos tops, com certeza. Porque todo ano eles sempre renovam. Renovam os artistas que vão cantar. Ver o público jovem aqui dá esperança de manter a tradição viva para as próximas gerações", afirmou José naldo, de 67 anos, que esteve presente no evento com amigos.

A moradora de Jaboatão dos Guararapes, Renata Marques, de 50 anos, esteve presente pela primeira vez no forró com o marido e amigos. "É a primeira vez que a gente vem e está achando tudo muito organizado, muito bonito.Conheci esta festa e já achei a experiência mais linda."

Um dos momentos mais aguardados da programação foi a apresentação de uma orquestra formada exclusivamente por mulheres, reunindo artistas como Terezinha do Acordeon, Karol Maciel, Flávia Soares, Nilva do Acordeon e Verônica Sanfoneira, acompanhadas por tocadoras de triângulo e outras instrumentistas. A iniciativa destacou o crescimento da participação feminina nos palcos juninos e na preservação das tradições do forró.

A noite também foi marcada por uma homenagem à Caminhada do Forró, que recebeu oficialmente o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Recife. O título foi entregue no final da tarde e faz parte de um projeto de lei de autoria da vereadora Cida Pedrosa (PCdoB).

Na Praça do Arsenal, a programação continuou com apresentações de artistas consagrados do forró pernambucano, entre eles Cristina Amaral, Josildo Sá, Cezzinha, Silvério Pessoa, Geraldinho Lins, Nádia Maia, Joyce Alane e André Macambira.

Criada há mais de duas décadas com o objetivo de trazer para o Recife a atmosfera dos festejos do interior, a Caminhada do Forró se tornou uma das principais tradições do calendário junino da cidade. O evento também abre caminho para a extensa programação do São João do Recife, que terá quase três semanas de atividade.