São João 2026: veja alguns dos cachês mais altos para shows em Caruaru

Entre as atrações do São João de Caruaru, no Agreste, estão Wesley Safadão, À Vontade, Bell Marques, Xand Avião e Pablo

Xand Avião, Wesley Safadão e Léo Santanta são atrações do São João de Caruaru 2026 (Fotos: Reprodução/Instagram)

A edição dessa segunda-feira (8) do Diário Oficial de Caruaru trouxe mais cachês de artistas que farão shows no São João 2026 da cidade. A atualização inclui nomes como a cantora Priscila Senna, que receberá R$ 350.000,00 por cantar no Pátio do Forró.

Segundo dados do Portal da Transparência dos Festejos Juninos de 2026 do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), os valores dos cachês do São João 2026 de Caruaru somam R$ 13.935 milhões divididos entre 37 atrações até a última atualização.

O Diario reuniu alguns dos maiores valores até o momento, confira:

O cantor Wesley Safadão aparece como a atração mais bem paga do São João 2026 de Caruaru. De acordo com a publicação municipal, ele foi contratado pelo valor de R$ 1,5 milhão.

À Vontade vem em seguida, com um cachê de R$ 900 mil. O trio, que surgiu durante a pandemia, reúne os forrózeiros Zezo Potiguar, Raí Saia Rodada e Luan Estilizado.

Os cantores Bell Marques e Xand Avião receberão R$ 800 mil cada um pelas apresentações na Capital do Forró.

Além deles, o artista Pablo receberá R$ 750 mil pelo show. A dupla sertaneja Matheus e Kauan terá uma remuneração de R$ 700 mil.

Para o show de Léo Santana, Caruaru pagará ao cantor R$ 650 mil. Já os artistas Zé Vaqueiro e Henry Freitas receberão R$ 600 mil respectivamente.