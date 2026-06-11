São João 2026: contratações de shows de Bell Marques e Raphaela Santos em Gravatá na mira do MPPE

Cantor de axé foi contratado por R$ 800 mil para se apresentar no São João de Gravatá de 2026, no Agreste, enquanto a "Favorita" teve acordo fechado por R$ 350 mil

Bell Marques e Raphaela Santos se apresentarão no São João 2026 de Gravatá (Foto: Reprodução/Instagram @bellmarques e Reprodução/Instagram @raphaafavorita)

As contratações dos shows de Bell Marques, Raphaela Santos e Sirano & Sirino para o São João de Gravatá 2026 estão sob investigação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE). Somadas, as três atrações custam R$ 1,3 milhão ao município, situado no Agreste.

A 1ª Promotoria de Justiça de Gravatá instaurou um Procedimento Administrativo de Acompanhamento para fiscalizar a “regularidade, a economicidade e a adequação orçamentária” dos gastos com as atrações juninas da cidade. A medida foi publicada no Diário Oficial do MPPE de terça (9).

A investigação tem foco nas contratações de atrações de peso feitas sem licitação pela Prefeitura de Gravatá, como o caso do cantor Bell Marques, contratado no valor de R$ 800 mil.

“Acima do Limite”

A promotora que assinou a portaria, Katarina Kirley de Brito Gouveia, entende que o cachê de Bell ultrapassa o "limite superior de atenção" fixado pela orientação do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e Terceiro Setor (CAO PPTS), que estabelece critérios e tetos financeiros nas contratações artísticas do São João 2026.

Junto ao Painel de Transparência dos Festejos Juninos, o MPPE identificou outros contratos de alto valor para o mesmo período firmados pelo município de Gravatá: Raphaela Santos, com cachê de R$ 350 mil; e Sirano & Sirino, no valor de R$ 150 mil.

A Promotoria determinou a requisição de documentos ao Município de Gravatá, com o envio, no prazo de cinco dias, de cópias integrais de todos os processos administrativos de inexigibilidade de licitação relativos a contratações artísticas para o São João 2026 (incluindo Bell Marques, Raphaela Santos, Sirano & Sirino, entre outros).

O que diz a Prefeitura de Gravatá

O Diario de Pernambuco procurou a gestão municipal de Gravatá e aguarda retorno.