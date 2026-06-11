Apac prevê chuva forte para 3 regiões de Pernambuco nesta sexta-feira (12)

A chuva pode atingir os 50mm, segundo a Apac, na Região Metropolitana e zonas da mata Norte e Sul, ao longo desta sexta (12)

Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Rafael Vieira)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) publicou, nesta manhã, a previsão de chuva, com até 50mm, para a Região Metropolitana do Recife e zonas da mata Norte e Sul de Pernambuco, na sexta-feira (12).

Conforme a Apac, a região que cobre todo o litoral do estado terá chuva com severidade Moderada, quando o acúmulo de água fica entre 30mm e 50mm.

Também choverá, conforme a Apac, no Agreste, mas com menor intensidade: Fraca a Moderada (entre 10mm e 30mm).

Ao contrário do Sertão e do distrito de Fernando de Noronha, que não deverá ter precipitações nesta sexta.

