Apac prevê chuva forte com até 50 mm para região de Pernambuco nesta quinta (11)
Os municípios da Zona da Mata Norte de Pernambuco têm previsão de chuva mais forte nesta quinta, com o volume de água podendo chegar a 50 milímetros
Publicado: 10/06/2026 às 14:58
Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê chuva mais forte para a Zona da Mata Norte do estado nesta quinta-feira (11).
Conforme publicou a Apac no seu perfil do Instagram, o grau de severidade da chuva subirá de Fraca a Moderada para Moderada, quando o acúmulo de água pode chegar a 50mm.
Para a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Sul e Agreste, a Apac mantém a previsão de Fraca a Moderada (até 30mm), nesta quinta.
O Sertão permanece sem chuva, que deverá ser Fraca (até 10mm) em Fernando de Noronha.