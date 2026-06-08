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Apac atualiza tendência de chuva para esta semana; veja previsão
Tendência de precipitação indica possibilidade de chuva fraca a moderada no Grande Recife e Zona da Mata
Publicado: 08/06/2026 às 14:47
Parque de Esculturas Francisco Brennand, no Recife (Rafael Vieira/DP Foto)
A tendência de precipitação divulgada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) indica uma semana com possibilidade de chuva fraca a moderada no Grande Recife. Veja a previsão completa:
Terça (9)
- Mata Norte: fraca a moderada
- Mata Sul: fraca a moderada
- Grande Recife: fraca a moderada
- Agreste: fraca a moderada
- Sertão: sem chuva
- Fernando de Noronha: sem chuva
Quarta (10)
- Mata Norte: moderada
- Mata Sul: fraca a moderada
- Grande Recife: fraca a moderada
- Agreste: fraca
- Sertão: sem chuva
- Fernando de Noronha: sem chuva
Quinta (11)
- Mata Norte: fraca a moderada
- Mata Sul: fraca a moderada
- Grande Recife: fraca a moderada
- Agreste: fraca
- Sertão: sem chuva
- Fernando de Noronha: sem chuva
Sexta (12)
- Mata Norte: fraca
- Mata Sul: fraca
- Grande Recife: fraca
- Agreste: fraca
- Sertão: sem chuva
- Fernando de Noronha: sem chuva
Sábado (13)
- Mata Norte: fraca
- Mata Sul: fraca
- Grande Recife: fraca
- Agreste: fraca
- Sertão: sem chuva
- Fernando de Noronha: sem chuva
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