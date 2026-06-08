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Vida Urbana
METEOROLOGIA

Apac atualiza tendência de chuva para esta semana; veja previsão

Tendência de precipitação indica possibilidade de chuva fraca a moderada no Grande Recife e Zona da Mata

Diario de Pernambuco

Publicado: 08/06/2026 às 14:47

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Parque de Esculturas Francisco Brennand, no Recife/Rafael Vieira/DP Foto

Parque de Esculturas Francisco Brennand, no Recife (Rafael Vieira/DP Foto)

A tendência de precipitação divulgada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) indica uma semana com possibilidade de chuva fraca a moderada no Grande Recife. Veja a previsão completa:

Terça (9)

  • Mata Norte: fraca a moderada
  • Mata Sul: fraca a moderada
  • Grande Recife: fraca a moderada
  • Agreste: fraca a moderada
  • Sertão: sem chuva
  • Fernando de Noronha: sem chuva

Quarta (10)

  • Mata Norte: moderada
  • Mata Sul: fraca a moderada
  • Grande Recife: fraca a moderada
  • Agreste: fraca
  • Sertão: sem chuva
  • Fernando de Noronha: sem chuva

Quinta (11)

  • Mata Norte: fraca a moderada
  • Mata Sul: fraca a moderada
  • Grande Recife: fraca a moderada
  • Agreste: fraca
  • Sertão: sem chuva
  • Fernando de Noronha: sem chuva

Sexta (12)

  • Mata Norte: fraca
  • Mata Sul: fraca
  • Grande Recife: fraca
  • Agreste: fraca
  • Sertão: sem chuva
  • Fernando de Noronha: sem chuva

Sábado (13)

  • Mata Norte: fraca
  • Mata Sul: fraca
  • Grande Recife: fraca
  • Agreste: fraca
  • Sertão: sem chuva
  • Fernando de Noronha: sem chuva
APAC , Chuva , previsão do tempo
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