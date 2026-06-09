Metrô do Recife retoma operação parcial da Linha Sul após trem descarrilar

O Metrô do Recife, no bairro de São José (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) retomou parcialmente, às 18h desta terça-feira (9), a operação da Linha Sul do Metrô do Recife, que havia sido totalmente paralisada após o descarrilamento de uma composição durante a manhã.

Segundo a companhia, a circulação foi restabelecida depois que equipes técnicas concluíram o reposicionamento do trem envolvido no incidente e realizaram testes de segurança na via férrea. Apesar da retomada, o funcionamento ainda ocorre de forma adaptada entre as estações Joana Bezerra e Recife, trecho onde ocorreu o problema.

Para garantir o deslocamento dos usuários até o Centro da cidade, a CBTU implantou um sistema temporário de integração utilizando a estrutura da Linha Centro. Com isso, os passageiros que seguem no sentido Recife devem desembarcar na Estação Joana Bezerra e embarcar em um trem da Linha Centro para concluir a viagem até a Estação Recife.

No sentido contrário, os usuários que embarcam na Estação Recife precisam utilizar um trem da Linha Centro até Joana Bezerra. No local, é necessário trocar de plataforma para acessar as composições da Linha Sul com destino a Cajueiro Seco.

O descarrilamento aconteceu por volta das 11h12 entre as estações Joana Bezerra e Recife. O incidente provocou a suspensão total da Linha Sul durante boa parte do dia e levou o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) a reforçar a operação de linhas de ônibus para atender os passageiros afetados. Não houve registro de feridos.

Em nota, a CBTU informou que suas equipes permanecerão mobilizadas durante toda a noite para executar os reparos necessários na infraestrutura ferroviária e restabelecer completamente a circulação dos trens.

A companhia, no entanto, não divulgou prazo para a normalização total da operação da Linha Sul, que transporta cerca de 60 mil passageiros por dia entre Recife e Jaboatão dos Guararapes.