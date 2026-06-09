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Metrô do Recife retoma operação parcial da Linha Sul após trem descarrilar

Passageiros precisam realizar integração temporária na Estação Joana Bezerra para chegar ao Centro da capital

Diario de Pernambuco

Publicado: 09/06/2026 às 21:17

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O Metrô do Recife, no bairro de São José/Foto: Crysli Viana/DP Foto

O Metrô do Recife, no bairro de São José (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) retomou parcialmente, às 18h desta terça-feira (9), a operação da Linha Sul do Metrô do Recife, que havia sido totalmente paralisada após o descarrilamento de uma composição durante a manhã.

Segundo a companhia, a circulação foi restabelecida depois que equipes técnicas concluíram o reposicionamento do trem envolvido no incidente e realizaram testes de segurança na via férrea. Apesar da retomada, o funcionamento ainda ocorre de forma adaptada entre as estações Joana Bezerra e Recife, trecho onde ocorreu o problema.

Para garantir o deslocamento dos usuários até o Centro da cidade, a CBTU implantou um sistema temporário de integração utilizando a estrutura da Linha Centro. Com isso, os passageiros que seguem no sentido Recife devem desembarcar na Estação Joana Bezerra e embarcar em um trem da Linha Centro para concluir a viagem até a Estação Recife.

No sentido contrário, os usuários que embarcam na Estação Recife precisam utilizar um trem da Linha Centro até Joana Bezerra. No local, é necessário trocar de plataforma para acessar as composições da Linha Sul com destino a Cajueiro Seco.

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O descarrilamento aconteceu por volta das 11h12 entre as estações Joana Bezerra e Recife. O incidente provocou a suspensão total da Linha Sul durante boa parte do dia e levou o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) a reforçar a operação de linhas de ônibus para atender os passageiros afetados. Não houve registro de feridos.

Em nota, a CBTU informou que suas equipes permanecerão mobilizadas durante toda a noite para executar os reparos necessários na infraestrutura ferroviária e restabelecer completamente a circulação dos trens.

A companhia, no entanto, não divulgou prazo para a normalização total da operação da Linha Sul, que transporta cerca de 60 mil passageiros por dia entre Recife e Jaboatão dos Guararapes.

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