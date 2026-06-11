Obra suspende abastecimento em 37 áreas de Olinda e Paulista na segunda (15)

A paralisação temporária do Sistema Botafogo irá iniciar na segunda (15) e afetará 25 bairros de Olinda e 12 de Paulista. Expectativa da Compesa é que as intervenções sejam concluídas na madrugada da terça (16)

Segundo a Compesa, após a conclusão dos trabalhos, o abastecimento será retomado gradualmente, conforme o calendário de distribuição de água de cada localidade. (Foto: Luis Tosta/Unsplash)

O abastecimento de água de 37 bairros de Olinda e Paulista, no Grande Recife, será paralisado de forma temporária na segunda-feira (15), devido a um serviço da Neoenergia, que precisará desligar a rede elétrica do Sistema Botafogo.

Por causa dessa intervenção, 25 bairros de Olinda e 12 de Paulista ficarão sem água a partir das 6h da segunda (15). A expectativa da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) é que as intervenções sejam concluídas na madrugada da terça-feira (16).

Durante a paralisação, a Compesa informou que também realizará serviços de manutenção preventiva e instalará novos equipamentos, ações que, segundo a companhia, irão reforçar a confiabilidade operacional do Sistema Botafogo.

Ainda de acordo com a Compesa, após a conclusão dos trabalhos, o abastecimento será retomado gradualmente, conforme o calendário de distribuição de água de cada localidade.

Bairros afetados

Olinda

Alto da Bondade, Alto da Nação, Alto da Macaíba, Alto da Sucupira, Alto da Manguba, Bairro Novo, Bonsucesso, Bultrins, Casa Caiada, Cohab, Guadalupe, Jardim Atlântico, Monte, Nova Olinda, Peixinhos, Rio Doce, Sítio Fragoso, Tabajara, Santa Tereza, Varadouro, Sítio Histórico, Carmo, Umuarama, Vila Popular e V8.

Paulista

Vila Torres Galvão, Alameda, Jaguarana, Jaguaribe, Maranguape II, Artur Lundgren I, Aurora, Centro, Pau Amarelo, Jardim Paulista, Mirueira e Maranguape II.

