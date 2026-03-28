Comissário da Policia civil é executado a tiros em Olinda, no Grande Recife

O Comissário foi assassinado a tiros na madrugada deste sábado (28), no bairro de Tabajara, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que não irá se pronunciar sobre investigações realizadas por outros órgãos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Um comissário da Polícia Civil de Pernambuco identificado como Fábio Fernando Souza da Câmara, de 52 anos, foi morto a tiros na madrugada deste sábado (28), no bairro de Tabajara, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.



De acordo com informações extraoficiais, Fábio seguia de motocicleta, acompanhado de uma mulher, quando foi surpreendido por dois homens em outro moto.



Ao ser abordado, ele foi atingido por diversos disparos de arma de fogo.



A vítima morreu ainda no local. Os suspeitos fugiram logo após o crime e não foram localizados até o momento. A moto do comissário não foi levada.



A área foi isolada pela Polícia Militar do estado para o trabalho de perícia do Instituto de Criminalística (IC). O corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.



O caso foi registrado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). “As diligências seguem sob a responsabilidade do DEPATRI até o total esclarecimento do ocorrido”, destacou a PCPE.

Nas redes sociais, a PCPE emitiu uma nota de pesar lamentando a morte do Comissário Fábio Fernando Souza da Câmera. “A Polícia expressa solidariedade aos familiares e amigos nesse momento de dor.” disse.





