Roberto Carlos proíbe transmissão de show no São João de Caruaru 2026

Também há restrições para a cobertura de imprensa. O show acontece nesta sexta-feira (12)

Cantor Roberto Carlos (Foto: Caio Girardi)

O show do cantor Roberto Carlos no São João de Caruaru, marcado para esta sexta-feira (12), não poderá ser transmitido em nenhum canal, veículo ou plataforma, segundo a prefeitura da cidade. A apresentação, que acontecerá no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, marcará a primeira vez do artista em um evento junino na chamada Capital do Forró.

É comum que os shows do São João de Caruaru sejam transmitidos em plataformas digitais e canais. No entanto, a equipe de Roberto Carlos adicionou múltiplas restrições para a cobertura a ser realizada na apresentação.

A produção do artista determinou que o acesso às áreas credenciadas de imprensa só será permitido para profissionais credenciados que estejam portando equipamentos profissionais de captação de imagem. Além disso, fotos e vídeos são permitidos apenas durante a primeira e a última música do show. A utilização de drones está proibida.

As restrições se limitam aos profissionais de imprensa. O público permanece livre para fazer registros a qualquer momento, nas áreas delimitadas para a audiência no Pátio de Eventos.

Aos profissionais que não estiverem portando equipamentos, o acesso para área de imprensa só será possível a partir das 22h, para a cobertura do show de Batista Lima.