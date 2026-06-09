Cachê de Safadão no São João de Caruaru aumentou R$ 400 mil de um ano para o outro

Show do artista, marcado para o dia 19 de junho, no Pátio do Forró, em Caruaru, custará R$ 1,5 milhão

Wesley Safadão (Foto: Joel Rodrigues/ Agência Brasília)

O cachê do cantor Wesley Safadão para o São João de Caruaru aumentou R$ 400 mil em 2026, sendo 25% mais caro do que em 2025, quando a apresentação custou R$1,1 milhão. Este é o segundo ano consecutivo em que o artista é a atração mais bem paga da festa.

Segundo o Diário Oficial de Caruaru do dia 15 de abril deste ano, Safadão receberá R$ 1,5 milhão pelo seu show, que acontecerá no dia 19 de junho, no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga.

O teto calculado pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) para o show de Safadão ultrapassou R$ 429.597,34. Além de Safadão, atrações como Limão com Mel, Zé Vaqueiro e Pablo também tiveram os pagamentos identificados como superfaturados.

Uma investigação do MPPE constatou que as contratações para a festa junina em Caruaru superam a média histórica cobrada pelos próprios artistas em anos anteriores. Após identificar um excesso de R$ 2 milhões nos pagamentos realizados, o órgão emitiu uma recomendação para que houvesse uma contenção de gastos do município, considerando o aumento desproporcional e superior à inflação.

Em 2025, Wesley Safadão liderou a lista de artistas mais bem pagos do São João no estado, segundo o portal da transparência do MPPE. No total, ele acumulou R$ 6,16 milhões nas festas juninas de Pernambuco no último ano.