São João de Aliança vai custar R$ 1,51 milhão para três dias de apresentações
Contratações por inexigibilidade de licitação incluem cachês de até R$ 490 mil e somam mais de R$ 1,5 milhão em recursos públicos
Publicado: 09/06/2026 às 22:49
São João de Aliança terá atrações como Fernandinha, Zezo Potiguar e Elba Ramalho (Fotos: Divulgação)
A Prefeitura de Aliança, na Mata Norte de Pernambuco, autorizou a contratação de seis atrações para o 7º Aliança Forró Fest ao custo total de R$ 1,51 milhão. O evento será realizado entre os dias 12 e 14 de junho. Os contratos foram firmados por inexigibilidade de licitação e publicados no Diário Oficial do município.
O maior cachê será pago ao cantor Zezo Potiguar, que receberá R$ 490 mil por uma apresentação marcada para o dia 14 de junho. O valor representa quase um terço de todo o montante já autorizado para os shows divulgados pela gestão municipal.
Na sequência aparecem a cantora Elba Ramalho, contratada por R$ 300 mil para se apresentar no dia 13 de junho, e a cantora Fernandinha, que receberá R$ 250 mil na mesma data.
Também foram autorizados os contratos da banda Mastruz com Leite, por R$ 220 mil; da banda Forró na Tora, por R$ 150 mil; e da cantora Eduarda Alves, por R$ 100 mil.
Somados, os cachês alcançam R$ 1.510.000. O valor corresponde apenas às contratações publicadas nos atos assinados pela secretária municipal de Cultura, Turismo, Eventos e Esportes, Rosineide Fernandes Cavalcanti de Araújo, não incluindo gastos com estrutura, som, iluminação, segurança, montagem de palco, logística e demais despesas necessárias para a realização do evento.
As contratações foram realizadas por meio de inexigibilidade de licitação, mecanismo previsto na Lei Federal nº 14.133/2021 para contratação de artistas consagrados diretamente ou por seus representantes exclusivos.
Entre os contratos divulgados, chama atenção a diferença entre os cachês. Enquanto Zezo Potiguar receberá R$ 490 mil por uma única apresentação, Eduarda Alves foi contratada por R$ 100 mil, uma diferença de R$ 390 mil. Já o cachê de Elba Ramalho equivale ao dobro do valor destinado à banda Forró na Tora.
Os atos foram ratificados no último dia 8 de junho e autorizam a emissão das respectivas notas de empenho para pagamento das apresentações programadas entre os dias 12 e 14 de junho.
Em entrevista ao Diario de Pernambuco, o prefeito de Aliança, Pedro Freitas, explicou que a quantia total ainda será dividida entre as gestões municipal, estadual e empresas privadas. A expectativa é que o Governo de Pernambuco custeie R$ 300 mil e a iniciativa privada R$ 190 mil. Em 2025, a prefeitura gastou cerca de R$ 765 mil em atrações juninas, segundo o Painel da Transparência dos Festejos Juninos de Pernambuco.
Cachês autorizados pela Prefeitura de Aliança
- Zezo Potiguar - R$ 490 mil
- Elba Ramalho - R$ 300 mil
- Fernandinha - R$ 250 mil
- Mastruz com Leite - R$ 220 mil
- Forró na Tora - R$ 150 mil
- Eduarda Alves - R$ 100 mil