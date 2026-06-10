Primeiro-ministro britânico condena violência contra imigrantes na Irlanda do Norte

Primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer ( Hannah McKay / POOL / AFP)

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, classificou hoje de chocantes e completamente inaceitável os atos de extrema violência contra imigrantes que aconteceram na noite de ontem em Belfast, na Irlanda do Norte, após uma pessoa ter sido esfaqueada. O suspeito do esfaqueamento é Hadi Alodid, de 30 anos, um refugiado do Sudão que está no país desde 2023.

Starmer havia descrito o ataque a faca inicial, que ocorreu no norte de Belfast no final da noite de segunda-feira, como revoltante.

"Nada pode justificar a violência e a desordem a que assistimos que ameaçam as nossas comunidades, nem as ações daqueles que as encorajaram, na Internet ou em outro local. É evidente que ontem à noite houve pessoas que foram alvo de ataques devido às suas origens, e eu não vou tolerar isso", afirmou o primeiro-ministro britânico.

Starmer prometeu punir os responsáveis pelos distúrbios e agradeceu às forças de segurança e de emergência locais pela coragem que demonstraram ao garantir a segurança das pessoas. "Apelar à calma deve ser a prioridade. Temos de deixar a polícia fazer o seu trabalho", enfatizou.

Protestos violentos tomaram o norte de Belfast desencadeado após um homem ser esfaqueado pelo imigrante sudanês e escalou ainda mais depois do vídeo ter viralizado nas redes, no qual as imagens mostravam o suspeito tentando decapitar a vítima com uma arma branca. A partir de então, a onda anti-imigração levou homens encapuzados às ruas, que expulsaram famílias de suas várias casas ao atearem fogo nelas, incendiaram carros e um ônibus, além de centenas de manifestantes atacarem a polícia. Os bombeiros resgataram diversas pessoas de casas em chamas e a polícia teve que escoltar famílias para poderem deixar suas residências.



"Não pode haver desculpa nem justificativa para esses ataques nesta noite. Grupos de homens mascarados expulsando famílias de suas casas pelo fogo é nada menos que uma covardia repugnante", condenou Michelle O’Neill, primeira-ministra da Irlanda do Norte.



Em videoconferência hoje no Tribunal de Belfast, Hadi Alodid permanecerá detido, tendo sido acusado de tentativa de homicídio e de posse de arma branca. A vítima, que segue hospitalizada, ficou cega do olho esquerdo e sofreu ferimentos graves na cabeça, pescoço e costas. Segundo os procuradores, Alodid também é acusado de ameaçar matar um técnico de radiologia no mesmo dia do incidente.