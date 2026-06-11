Mulher morta pelo companheiro no Grande Recife o salvou de linchamento horas antes

O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (10), no bairro de Várzea Fria, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife

Juliana Francisca da Silva e Marcelo Ramos de Souza (Reprodução)

Uma mulher de 39 anos morta a facadas pelo companheiro na frente das três filhas, de 2, 6 e 8 anos, teria salvado o suspeito de um linchamento horas antes do crime.

Segundo a Polícia Civil, Juliana Francisca da Silva foi assassinada na madrugada desta quarta-feira (10), dentro da própria casa, na Rua Palmares, no bairro de Várzea Fria, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com relatos de moradores, o relacionamento era marcado por episódios de violência doméstica e a situação teria se agravado nos dias que antecederam o crime.

Na segunda-feira (8), Marcelo Ramos de Souza, de 42 anos, tentou matar Juliana enforcada com um fio após uma discussão. A vítima só conseguiu escapar depois que a filha mais velha do casal, de 8 anos, gritou por socorro e chamou a atenção dos vizinhos.

Na terça-feira (9), ainda segundo a polícia, Marcelo foi alvo da revolta de moradores da comunidade. Mesmo após as agressões que vinha sofrendo, Juliana teria interferido para evitar que o companheiro fosse espancado e o ajudou a retornar para casa.

Horas depois, por volta das 3h, enquanto conversava e bebia com um vizinho, a mulher foi atacada com golpes de faca peixeira no rosto, nos braços e no tórax. As três filhas do casal presenciaram a cena.

Durante o ataque, o vizinho, de 23 anos, tentou socorrer a vítima e entrou em luta corporal com Marcelo. Ele também foi ferido no tórax e em um dos braços. O homem foi socorrido e encaminhado para o Hospital da Restauração (HR), no Recife.

Juliana morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.

Após o crime, Marcelo deixou o local e procurou a casa de uma filha de outro relacionamento. Conforme as investigações, ele relatou o que havia acontecido, o que levou a jovem a acionar a Polícia Militar.

O suspeito foi localizado no bairro de Tiúma e preso em flagrante. Em seguida, foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife.

Informações preliminares apontam que Marcelo não aceitava o fim do relacionamento e que Juliana já havia manifestado a intenção de se separar.

O caso foi registrado pela 10ª Delegacia de Homicídios. Em nota, a Polícia Civil informou que “o fato aconteceu no município de São Lourenço da Mata e as investigações seguirão até o completo esclarecimento do caso”.

Nota da Polícia

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte, informou que prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (10), um homem de 42 anos pelos crimes de feminicídio consumado e lesão corporal. A ocorrência resultou na morte de uma mulher e deixou um homem de 23 anos ferido. Após os procedimentos de polícia judiciária, o suspeito ficou à disposição da Justiça.

