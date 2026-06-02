Cratera do Janga: moradores reclamam da demora para conclusão de obra na PE-001

Moradores que residem próximo ao Mix Mateus do Janga afirmam que a demora no fechamento da cratera na localidade vem provocando muito congestionamento e dificuldade de acesso de carros de aplicativo e serviço de coleta de lixo

A expectativa do DER-PE é que a obra seja finalizada ainda nesta terça (02). (Foto: Reprodução / Redes sociais)

Uma cratera aberta para a realização de uma obra no cruzamento entre a Rua Aureliano Artur Soares Quintas e a Av. Dr. Cláudio José Gueiros Leite (PE-001), no bairro do Janga, em Paulista, tem provocado muitas reclamações de moradores da localidade, devido à demora na conclusão dos serviços.

De acordo com moradores ouvidos pela reportagem do Diario de Pernambuco nesta terça-feira (02), a obra vem ocasionando muito congestionamento na região e dificultando o acesso para algumas ruas.

“O trânsito na redondeza piorou bastante nos últimos tempos. Enfrentamos mais congestionamentos, mais buzinas e um fluxo de veículos muito maior, principalmente em horários de pico”, reclamou a moradora da Rua Aureliano Artur Soares Quintas, Marcela Pontes.

“Além disso, para sair do prédio em que moro, preciso fazer o retorno por ruas que não possuem semáforos, o que acaba aumentando o risco de acidentes. Na correria do dia a dia, é muito difícil conseguir atravessar ou acessar essas vias mais movimentadas, porque quem está nessas vias raramente dá passagem para quem precisa cruzar”, completou.

Segundo Marcela Pontes, essa demora na conclusão da obra tem tornado os deslocamentos na região mais “demorados, estressantes e inseguros”, tanto para os motoristas quanto para os pedestres que passam pela localidade.

Além de Marcela, outros moradores também reclamam da dificuldade de acesso para carros por aplicativo e serviços de coleta de lixo.

De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagem de Pernambuco (DER-PE), responsável pela obra, os serviços que estão sendo realizados no cruzamento são para recuperação da erosão registrada na localidade.

Segundo o DER-PE, o acionamento aconteceu na semana passada e que, durante avaliação técnica, foi constatado que a erosão foi provocada pelo rompimento de uma tubulação de águas pluviais.

Isso teria ocasionado, segundo o DER-PE, o “carreamento do material das camadas de base e sub-base” da Av. Dr. Cláudio José Gueiros Leite, que é uma rodovia estadual.

Esse problema fez com que fosse feita uma movimentação atípica de material e a execução de serviços de recomposição estrutural antes do fechamento definitivo da área e da recomposição do asfalto.

Além disso, segundo o DER-PE, o cronograma dos serviços também foi impactado pela necessidade de um reparo técnico especializado na tubulação de gás, identificado na sexta (29), que foi concluído pela Companhia Pernambucana de Gás (Copergás) no mesmo dia.

“Essas etapas são indispensáveis para restabelecer plenamente as condições de trafegabilidade do trecho e garantir a segurança dos usuários da rodovia”, afirmou outro trecho da nota do DER-PE.

A expectativa do Departamento é que a obra seja finalizada ainda nesta terça (02).

Porém, enquanto a conclusão não acontece, os moradores seguem na espera das intervenções, que segundo eles iniciaram há duas semanas.

“Espero que resolvam esse problema de uma forma definitiva, até porque tivemos outros problemas com esse buraco por conta das chuvas ou das obras do supermercado. Seguimos cobrando conclusão desta obra ainda nesta semana, não estendendo por mais tantos dias”, finalizou Marcela Pontes.

