Ação foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (10) e cumpriu mandados no Recife, Jaboatão dos Guararapes, Natal (RN) e Osasco (SP)

Grupo criminoso envolvido em homicídio e roubo qualificado é alvo de operação no Grande Recife e em dois estados (Foto: Ascom/PCPE)

Uma organização criminosa investigada por envolvimento em homicídios e roubos qualificados foi alvo de uma operação da Polícia Civil de Pernambuco na manhã desta quarta-feira (10). A ação, denominada “Paraíso Seguro”, resultou na prisão de pelo menos um suspeito.

Ao todo, foram cumpridos 10 mandados judiciais, sendo dois de prisão e oito de busca e apreensão domiciliar. As diligências ocorreram nos municípios do Recife, Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, além de Natal, no Rio Grande do Norte, e Osasco, em São Paulo.

Os mandados foram expedidos pela Vara Regional do Tribunal do Júri do Cabo de Santo Agostinho e de Ipojuca.

Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início em janeiro de 2026. Para o cumprimento das ordens judiciais, foram mobilizados 25 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

A operação contou ainda com o apoio das Polícias Civis de São Paulo, da Bahia e do Rio Grande do Norte.