Mulher é assassinada a facadas na frente das três filhas em São Lourenço da Mata; suspeito é preso

Crime aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira (10), dentro da casa da vítima na rua Palmares, no bairro de Várzea Fria, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife; companheiro da vítima foi localizado horas depois pela Polícia Militar

DHPP, no Recife (Foto: Arquivo DP Foto)

Uma mulher de 39 anos, identificada como Juliana Francisca da Silva, foi assassinada a facadas dentro de casa na frente das três filhas menores de idade, na madrugada desta quarta-feira (10), no bairro de Várzea Fria, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. O principal suspeito do crime é o companheiro dela, Marcelo Ramos de Souza, de 42 anos, preso horas depois por equipes do Grupo de Apoio Tático Itinerante (Gati) do 20º Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta das 3h na rua Palmares. Juliana estava bebendo com um vizinho quando o companheiro invadiu a residência e desferiu diversos golpes de faca. Juliana foi atingida no rosto, nos braços e na região do tórax e morreu ainda no local. As três filhas do casal, de 2, 6 e 8 anos, presenciaram toda a cena.

Durante o ataque, um vizinho de 23 anos tentou socorrer a vítima e entrou em luta corporal com o agressor. Ele também foi esfaqueado, sendo atingido no tórax e em um dos braços. O homem foi socorrido para o Hospital da Restauração, no Recife. O estado de saúde dele não foi informado.

Segundo informações apuradas pela polícia, Juliana vivia em um relacionamento marcado por violência doméstica e tentava se separar do companheiro.

Dois dias antes do feminicídio, na segunda-feira (8), Marcelo teria tentado matar a mulher enforcada utilizando um fio. A vítima conseguiu escapar, mas continuou sendo ameaçada pelo agressor.

Familiares e testemunhas relataram que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e vinha perseguindo Juliana constantemente. Apesar do histórico de agressões, ela nunca procurou uma delegacia para denunciar o companheiro por medo de represálias.

Marcelo possui antecedentes por tráfico de drogas e estava em liberdade havia cerca de cinco meses. Após o crime, ele fugiu do local. Moradores chegaram a reagir e, segundo relatos, o suspeito foi atingido com uma paulada na cabeça durante fuga.

Durante diligências realizadas na área por equipes do Gati, o suspeito foi localizado e preso no bairro de Tiúma, também em São Lourenço da Mata. Ele foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde o caso está sendo investigado como feminicídio.

A área do crime foi isolada para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo de Juliana foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado na 10ª Delegacia de Homicídios. “O fato aconteceu no município de São Lourenço da Mata e as investigações seguirão até o esclarecimento do caso.”

Nota da Polícia

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte, informa que prendeu em flagrante delito, nesta quarta-feira (10), um homem de 42 anos, por feminicídio consumado e lesão corporal, que vitimou, fatalmente, uma mulher de idade ainda desconhecida e deixou um homem de 23 anos, ferido. O autor foi levado à delegacia e após realização dos procedimentos cabíveis, ficou à disposição da justiça.