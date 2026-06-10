PF investiga envolvimento do PreviPaulista com o Banco Master e cumpre mandados em Pernambuco

Agentes da PF estiveram, no começo da manhã desta quarta (10), na sede da PreviPaulista a fim recolher documentos que registrem o histórico financeiro do fundo de previdência

Polícia Federal (Polícia Federal/divulgação)

A Polícia Federal deflagrou a Operação Take Over, nesta quarta (10), destinada a investigar irregularidades na gestão de recursos de fundo previdenciário dos servidores públicos municipais em Paulista-PE.

As apurações da PF indicam que valores superiores a R$ 3 milhões teriam sido direcionados a investimentos com grau de risco por meio de decisões em desacordo com as normas legais e com os procedimentos de governança exigidos para a administração de recursos previdenciários.

Estes valores, conforme informações extraoficiais, apontam aplicações do PreviPaulista, autarquia responsável pela gestão da previdência dos servidores públicos do município, no Banco Master, instituição investigada por fraudes bilionárias.

A investigação, segundo a PF, busca esclarecer se a conduta caracteriza gestão temerária ou fraudulenta e apurar eventual prática de crimes contra a administração pública e o sistema financeiro.

As diligências também pretendem verificar o recebimento de vantagens indevidas pelos gestores do fundo.

Agentes da Polícia Federal estiveram, no começo da manhã desta quarta, na sede da PreviPaulista, Rua Doutor Demócrito de Souza Filho, para recolher documentos referentes à movimentação financeira da previdências.



Prefeitura de Paulista

Em nota oficial, a Prefeitura de Paulista confirmou que agentes da Polícia Civil estiveram na Secretaria de Administração (SECAD) e no Instituto de Previdência Social do Município do Paulista (PreviPaulista) “para a realização de diligências relacionadas à apuração de aportes financeiros efetuados, no ano de 2024, junto ao Banco Master.”

A Prefeitura, conforme a nota, informa que desde o início das investigações tem disponibilizados documentos e informações solicitados, prestando “total colaboração”.

O executivo faz questão de reforçar que “a atual gestão esclarece que os fatos objeto da investigação referem-se a atos praticados na administração anterior e reafirma seu compromisso com a transparência, a legalidade e a correta aplicação dos recursos públicos”, conclui a nota.

