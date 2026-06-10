Quadrilha com atuação em vários estados do país é alvo de operação em Pernambuco
Mandados foram cumpridos em cidades de nove estados brasileiros, incluindo Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Santa Catarina
Publicado: 10/06/2026 às 10:00
Quadrilha com atuação em vários estados do país é alvo de operação em Pernambuco (Foto: Ascom/PCPE)
Uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e comércio ilegal de armas de fogo foi alvo da Operação Nesher, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco na manhã desta quarta-feira (10). A ação cumpriu mandados judiciais em nove estados, incluindo Pernambuco. Pelo menos três pessoas foram presas.
Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de prisão e quatro de busca e apreensão, além de ordens de sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros. Durante a operação, os policiais apreenderam quatro aparelhos celulares, duas pistolas, munições e um carro. As investigações tiveram início em 2022.
Os mandados estão sendo cumpridos nos municípios de Ipojuca, Olinda, Igarassu e Barreiros, em Pernambuco; Tibau do Sul (RN); Santa Rita (PB); Cuiabá (MT); Maceió (AL); Itajaí (SC); Corumbá e Ladário (MS); Guaíra (PR); e São Paulo (SP). As ordens judiciais foram expedidas pela 8ª Vara Criminal da Capital.
Segundo a Polícia Civil, cerca de 40 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, participam da operação.
A ação conta com o apoio do Comando de Operações e Recursos Especiais (Core), do Grupamento de Intervenção e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (Giso/Seap-PE) e das Polícias Civis da Paraíba, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Santa Catarina.