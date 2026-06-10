Mandados foram cumpridos em cidades de nove estados brasileiros, incluindo Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Santa Catarina

Quadrilha com atuação em vários estados do país é alvo de operação em Pernambuco (Foto: Ascom/PCPE)

Uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e comércio ilegal de armas de fogo foi alvo da Operação Nesher, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco na manhã desta quarta-feira (10). A ação cumpriu mandados judiciais em nove estados, incluindo Pernambuco. Pelo menos três pessoas foram presas.

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de prisão e quatro de busca e apreensão, além de ordens de sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros. Durante a operação, os policiais apreenderam quatro aparelhos celulares, duas pistolas, munições e um carro. As investigações tiveram início em 2022.

Os mandados estão sendo cumpridos nos municípios de Ipojuca, Olinda, Igarassu e Barreiros, em Pernambuco; Tibau do Sul (RN); Santa Rita (PB); Cuiabá (MT); Maceió (AL); Itajaí (SC); Corumbá e Ladário (MS); Guaíra (PR); e São Paulo (SP). As ordens judiciais foram expedidas pela 8ª Vara Criminal da Capital.

Segundo a Polícia Civil, cerca de 40 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, participam da operação.

A ação conta com o apoio do Comando de Operações e Recursos Especiais (Core), do Grupamento de Intervenção e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (Giso/Seap-PE) e das Polícias Civis da Paraíba, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Santa Catarina.

