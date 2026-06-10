Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que uma caminhonete atingiu as vítimas na Orla da cidade, no Sertão pernambucano, na noite desta terça-feira (9)

Motorista atropela duas pessoas em faixa de pedestres em Petrolina; confira o vídeo (Foto: Reprodução/Câmeras de Segurança)

Duas pessoas foram atropeladas enquanto atravessavam uma faixa de pedestres na Orla de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, na noite desta terça-feira (9).

O acidente foi registrado por uma câmera de segurança e mostra o momento em que uma caminhonete Fiat Toro branca atinge as vítimas e deixa o local sem prestar socorro.

O caso ocorreu por volta das 20h30. Nas imagens, os pedestres aparecem atravessando a via pela faixa quando são atingidos pelo veículo. Após o impacto, as vítimas caem no asfalto, enquanto o motorista segue viagem sem parar para prestar assistência.

O vídeo também mostra que, após o atropelamento, outros veículos passam pelo local enquanto as vítimas permanecem caídas na pista.

Até o fechamento desta edição, não haviam sido divulgadas informações oficiais sobre a identidade das vítimas nem sobre o estado de saúde delas.