Com grande atuação do goleiro adversário, Náutico perde para o Fortaleza nos Aflitos

Partida entre Náutico x Fortaleza nos Aflitos (Rafael Vieira/CNC)

O Náutico foi derrotado nesta terça-feira (9) pelo Fortaleza por 1 a 0, no estádio Esportes da Sorte Aflitos, e chegou à sua segunda derrota seguida na Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu não conseguiu traduzir o alto volume de chances em gol, esbarrando na grande atuação do goleiro adversário João Ricardo.

O clube alvirrubro saiu atrás no placar com um gol contra do zagueiro Mateus Silva no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Náutico ainda passou a ter um jogador a mais desde os sete minutos, mas não conseguiu balançar as redes.

Com o resultado, o Timbu caiu para a 6ª colocação na tabela, com 19 pontos conquistados, sendo ultrapassado pelo próprio Fortaleza, que agora é o 4º colocado com 21 pontos. A equipe pernambucana aguarda o fechamento da 12ª rodada para saber se permanecerá no G6 da Segundona.

O próximo compromisso alvirrubro será no domingo (14), às 19h, quando visitará o Novorizontino no interior de São Paulo. O Leão do Pici, por sua vez, recebe o América-MG no dia 16 de junho.



O jogo



Promovendo a manutenção da base do time titular que vem atuando nesta Série B, o Náutico iniciou a partida propondo o jogo. Com apenas seis minutos, Vinícius já arriscou finalização de fora da área e obrigou boa defesa de João Ricardo. O Fortaleza respondeu na bola parada, levando perigo com cabeçada de Luan Freitas aos 12 minutos.



O Timbu foi aumentando o seu volume ofensivo e novamente se aproximou de abrir o placar. Com 16 minutos, Dodô concluiu de cabeça o cruzamento na área e parou em mais uma importante intervenção do goleiro adversário.



Com um maior volume de posse de bola e linhas altas, o Náutico mostrou efetividade em seu sistema defensivo ao interromper os contra-ataques do Leão do Pici quase sempre impedimentos.



Com 29, foi a vez do travessão evitar o primeiro gol alvirrubro. Após sobra de bola, Dodô dominou com categoria e levantou para a pequena área, encontrando a finalização de Derek na trave do Fortaleza.



Na sequência da primeira etapa, o Leão do Pici conseguiu diminuir o ímpeto do Náutico e esfriar o jogo, valorizando levar o empate para o intervalo. Já na reta final, porém, o clube cearense surpreendeu e saiu na frente no placar. Após cobrança de escanteio despretensiosa na área, o zagueiro Mateus Silva cabeceou contra o próprio gol do Náutico e fez os visitantes abrirem o placar.



Segundo tempo



O Náutico não sentiu o gol no final do primeiro tempo e já retornou para a segunda etapa atacando. Com apenas dois minutos, Vinícius arriscou mais um chute e parou na defesa segura de João Ricardo.



Ainda no início do segundo tempo, um lance no meio-campo passou a ser fundamental para as pretensões do Náutico. Em disputa de bola, o ala Rodriguinho deu uma entrada alta com a sola e atingiu o lateral Igor Fernandes, culminando na expulsão após análise no árbitro de vídeo.



Com um jogador a mais, o técnico Hélio dos Anjos promoveu a entrada do lateral-esquerdo Yuri Silva, visando dar mais volume ao lado do ataque. Na sequência, Ramon Carvalho e Juninho também foram acionados.



O Timbu seguiu com grande volume ofensivo, tendo Dodô e Vinícius como os jogadores de melhor desempenho, mas parando em uma atuação brilhante do goleiro João Ricardo.



Com o relógio sendo inimigo, o Náutico passou a se afobar no último terço, abusando de cruzamentos para dentro do área. Mesmo com alta criação ofensiva, o clube alvirrubro se viu frustado por não traduzir o desempenho em gol.



Ficha do jogo



Náutico: 0

Muriel; Reginaldo, Mateus Silva, Betão (Wanderson) e Igor Fernandes (Yuri Silva); Leonai (Ramon Carvalho), Wenderson (Rosa) e Dodô; Vinícius, Júnior Todinho e Derek (Juninho). Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.



Fortaleza: 1

João Ricardo; Rodriguinho, Brítez, Lucas Gazal, Luan Freitas e Mucuri (Gabriel Fuentes); Lucas Sasha e Rodrigo Santos; Vitinho (Lucas Crispim), Luiz Fernando (Kayke Queiroz) e Miritello (Pochettino). Técnico: Thiago Carpini.



Gol: Mateus Silva contra (43’ / 1T)



Cartões amarelos: Brítez, Luiz Fernando, Kayke Queiroz, Mucuri (Fortaleza); Leonai, Mateus Silva, Juninho (Náutico)



Cartões vermelhos: Rodriguinho e Miritello (Fortaleza)



Local: Estádio Esportes da Sorte Aflitos, no Recife

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Sidmar Dos Santos Meurer e Roberto Rivelino Dos Santos Júnior (ambos do PR)

VAR: Vinícius Gomes do Amaral (MG)



Público: 7.753

Renda: R$ 137.231

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