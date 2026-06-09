Corretor desaparece após sair de casa em Porto de Galinhas

João Filho Sales Melo de Mattos, de 42 anos, não é visto desde a noite de 4 de junho. Carro dele foi registrado por câmeras em Ipojuca, Cabo e Recife

João Filho Sales Melo de Mattos, de 42 anos, está desaparecido (Foto: Reprodução/Whatsapp)

A família do corretor João Filho Sales Melo de Mattos, de 42 anos, procura informações que possam ajudar a esclarecer seu desaparecimento. Ele foi visto pela última vez na noite da última quinta-feira (4), após sair da residência onde morava em Porto de Galinhas, em Ipojuca, no litoral Sul de Pernambuco.

O caso foi registrado como desaparecimento na Delegacia de Polícia de Porto de Galinhas no dia 6 de junho. Segundo o boletim de ocorrência, João saiu de casa por volta das 20h após levar um lanche para a companheira e informar que iria tomar uma sopa. Desde então, não retornou e não manteve mais contato com familiares ou amigos.

De acordo com o registro policial, a ex-esposa de João foi informada sobre o desaparecimento pela atual companheira dele. A mulher relatou que, na manhã seguinte ao desaparecimento, uma pessoa não identificada teria entrado na residência e levado o celular e o notebook pertencentes ao corretor.

Ainda segundo o boletim, a companheira informou ter rastreado o próprio celular, também supostamente furtado, e o sistema indicou uma localização a cerca de três metros da residência do casal. Desde então, familiares tentam contato com João, mas o telefone dele permanece desligado ou sem sinal.

Além do desaparecimento de João, o veículo que ele dirigia também não foi localizado. Trata-se de um Peugeot 408 preto, ano 2017, de placa PCY5G80.

Registros de monitoramento veicular mostram que o automóvel continuou circulando após o desaparecimento. As passagens mais recentes foram registradas no dia 7 de junho, na BR-101 e na Avenida Doutor José Rufino, no Recife, nas proximidades da Estação Tejipió. Antes disso, o carro havia sido flagrado em diversos pontos de Ipojuca, Cabo de Santo Agostinho e Recife.

O pai do corretor, João Melo, afirmou que a família ainda tenta entender o que aconteceu. “Ele se envolveu com uma pessoa, que parece que não é certa. Foi onde começou tudo.. Nem a família mesmo sabe realmente o que está acontecendo. Essa moça foi intimada já. Segundo a informação dessa pessoa que ele se envolveu, invadiram a casa dele à noite. Ela disse que ouviu uma zoada, mas disse que achava que tinha sido ele. Levaram o notebook e o celular”, declarou.

O boletim de ocorrência aponta que João Filho Sales Melo de Mattos é natural do Recife, atua como corretor e reside em Porto de Galinhas. A Polícia Civil investiga o caso.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar João pode entrar em contato com a família pelos telefones:

João Melo (pai): (81) 98420-8629

Claudia: (81) 98202-1757

Familiares pedem que qualquer informação seja repassada às autoridades ou aos contatos disponibilizados para auxiliar nas buscas.

