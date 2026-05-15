Homem desaparece após abertura de comporta de barragem em Lagoa do Carro

Trabalhador foi arrastado pela correnteza na comunidade Chã de Santana II. Buscas foram suspensas temporariamente devido ao volume de água

Barragem de Lagoa do Carro (Foto: Reprodução/Instagram)

Um homem de 50 anos está desaparecido após ser arrastado pela correnteza durante a abertura de uma das comportas da Barragem de Lagoa do Carro, também conhecida como Barragem de Carpina, na Zona da Mata Norte. O caso aconteceu nesta sexta-feira (15), na comunidade Chã de Santana II.

A vítima foi identificada apenas como Marcelo, morador da comunidade. Ele não teria conseguido deixar o local a tempo e acabou sendo arrastado pela força da correnteza.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e iniciaram as buscas na área, realizando varreduras nas margens do rio e em pontos de remanso abaixo do local do desaparecimento.

No entanto, as operações precisaram ser suspensas temporariamente devido ao forte volume de água e à intensidade da correnteza, segundo informou o governo de Pernambuco. A previsão é que os trabalhos sejam retomados quando houver condições seguras para atuação das equipes.

Em nota, a gestão estadual manifestou pesar pelo desaparecimento e informou que a operação de abertura da comporta havia sido previamente comunicada aos municípios e órgãos competentes, conforme previsto no Protocolo de Controle de Cheias - Operação Carpina.

A Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco disse, por nota, que enviou ofícios aos municípios cortados pelo Rio Capibaribe e também divulgou alertas por meio de grupos oficiais e redes sociais para orientar as defesas civis municipais e a população ribeirinha.

A Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco (SRHS) informou que a abertura de uma das comportas da barragem foi realizada em 70 centímetros com o objetivo de reduzir o volume acumulado do reservatório até a cota de 106,97 metros.

De acordo com a pasta, a medida foi adotada diante da previsão de chuvas moderadas para os próximos dias na região, conforme monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

A expectativa do governo é que a vazão do Rio Capibaribe em São Lourenço da Mata alcance cerca de 65 metros cúbicos por segundo, volume abaixo do nível de alerta para risco de alagamentos, fixado pela Apac em 329 m³/s.

Paralelamente à operação da barragem, o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) iniciou a desinterdição da Ponte do Cumbe, na PE-50, entre os municípios de Limoeiro e Feira Nova. Segundo o governo, a liberação do tráfego ocorreu após avaliação técnica conjunta com a SRHS, considerando a redução controlada da vazão e a previsão climática para a região.

O governo de Pernambuco informou ainda que seguirá monitorando as condições climáticas e hidrológicas da região e que novas medidas poderão ser adotadas caso haja mudança na previsão de chuvas.

