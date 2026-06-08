Metrô do Recife: reforma no Ramal Camaragibe amplia espera por trens por até seis meses

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o tempo de espera dos trens será em torno de 30 minutos. Diario esteve no Ramal Camaragibe e conversou com a população

A CBTU afirma que o serviço irá melhorar a velocidade dos trens e, consequentemente, no tempo de espera da população (Foto: Rafael Vieira/DP)

A reforma no Ramal Camaragibe do Metrô do Recife teve início nesta segunda (8) e já está aumentando o tempo de espera para os passageiros. O serviço de troca de dormentes acontece em uma das vias de trilhos e será realizado pelos próximos seis meses, segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

O intervalo entre os trens aumentou para 30 minutos, informou a CBTU. A mudança ocorre porque as composições estão trafegando em via singela.

A partir das 20h30, a espera será de em torno de 45 minutos, ainda conforme a companhia. O Diario de Pernambuco esteve no local e conversou com os passageiros que utilizam a estação e já estão sentindo os efeitos. É o caso de Maria Braz, de 66 anos.

“De um dia para outro, ficamos sabendo das mudanças. Eu pego esse trem a partir das 12h, mas, como teve esse imprevisto, eu saí de casa mais cedo. Para mim, ficou difícil, porque tenho que antecipar o horário para poder chegar ao trabalho”, compartilhou com o Diario.

Teve também quem foi pego de surpresa com as obras, como a auxiliar pedagógica Carla, de 45 anos (nome e idade fictícios). Ela pontuou que os passageiros não foram devidamente informados e não escondeu a frustração pelo longo tempo de espera.

“Sempre somos pegos de surpresa, não temos aviso. Dizem que é para melhoria. Eu não vejo melhorias futuras, mas sim um transtorno. Se é para melhoria, tinha que ouvir a população. Tem quem faça percursos enormes para chegar aqui, e é cada dia pior. Hoje não sei quando vou chegar ao trabalho”, expressou.

A CBTU afirma que, com a reforma, haverá o aumento na velocidade dos trens neste trecho, o que diminuirá a espera e aumentará a capacidade de transporte de usuários. Aos passageiros, resta a necessidade de paciência e esperança para que o serviço seja devidamente feito.

“Espero que se cumpra o prometido, porque, no percurso, independentemente desse transtorno, todos os dias a gente tem uma novidade aqui. Todos os dias, ou o trem atrasa, ou o trem está quebrado, então são várias situações. É desconfortável, a gente, como usuário, fica meio insatisfeito”, destacou Maria Braz.

Reforma

Pelos próximos seis meses, o Ramal Camaragibe passará por reforma da via com a troca de todos os dormentes no trecho entre as estações Camaragibe e Rodoviária, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife. De acordo com a CBTU, a reforma é necessária para readequação da via.

Os dormentes são peças que ficam abaixo dos trilhos em uma ferrovia e servem para manter a distância correta entre as estruturas e transferir o peso dos trens para a camada de pedras, garantindo estabilidade e evitando afundamentos ou deformações na via.

Novos trens

O primeiro trem usado adquirido pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) junto ao sistema metroviário de Belo Horizonte deve ser integrado à frota em até 11 dias, após passar por montagem, testes e treinamento das equipes.

O trem seminovo chegou no último dia 20 de maio e irá compor a Linha Sul do metrô. A composição tem 24 anos de uso, não possui ar-condicionado. A composição teve um custo de R$ 10 milhões.



Segundo a CBTU, os outros cinco trens devem chegar nos meses seguintes, sendo um em meados de junho, julho e agosto. Para setembro, está prevista a chegada de duas composições.

A CBTU ainda negocia a ampliação do acordo com Belo Horizonte para receber mais cinco composições, totalizando 11 trens transferidos para o Recife.