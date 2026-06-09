Linhas de ônibus recebem reforço após paralisação da Linha Sul do Metrô do Recife

Plano de contingência do CTM reforça quatro linhas de ônibus para atender passageiros após interrupção total da Linha Sul, que segue sem previsão de retomada

Aumento de passagem de ônibus começa a valer neste domingo (1º) (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

A paralisação da Linha Sul do Metrô do Recife após o descarrilamento de um trem na manhã desta terça-feira (9) levou o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) a colocar em prática um plano de contingência para atender os milhares de passageiros afetados pela interrupção do serviço.

Como medida emergencial, o CTM reforçou a operação das linhas de ônibus:

115-TI Aeroporto/TI Afogados

166-TI Cajueiro Seco/Rua do Sol

168-TI Tancredo Neves (Conde da Boa Vista)

185-TI Cabo

Técnicos do consórcio também foram mobilizados para acompanhar a movimentação nos principais terminais integrados atingidos pela suspensão do metrô e poderão realizar ajustes na programação das linhas conforme a demanda registrada ao longo do dia.

O problema ocorreu às 11h12, entre as estações Joana Bezerra e Recife, no Centro da capital. Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o trem descarrilou durante a operação, provocando o fechamento de todas as estações da Linha Sul. Não houve registro de feridos.

Até a última atualização, o ramal permanecia sem previsão de retorno. Apesar da interrupção dos trens, os terminais integrados conectados à Linha Sul continuaram funcionando normalmente para a operação dos ônibus.

A Linha Sul possui 12 estações distribuídas ao longo de aproximadamente 25 quilômetros entre Recife e Jaboatão dos Guararapes. O ramal transporta cerca de 60 mil passageiros diariamente e é considerado um dos principais corredores de mobilidade da Região Metropolitana.

A ocorrência acontece pouco mais de um mês após outra paralisação da Linha Sul, quando o serviço ficou suspenso durante um dia inteiro devido a uma falha na rede elétrica.

Uma nota técnica da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana apontou que a Linha Sul pode entrar em colapso operacional até abril de 2027 caso não sejam adquiridos novos trens para a frota. A primeira das seis composições para reforço chegou ao estado em maio e deve começar a operar ainda neste mês de junho.