Trem descarrila e provoca fechamento de todas as estações da Linha Sul do Metrô do Recife

O fato aconteceu por volta das 11h12, entre as estações Recife e Joana Bezerra.

Estações da linha sul do Metrô do Recife foram fechadas (RUAN PABLO/DP)

O descarrilamento de um trem provocou o fechamento de todas as estações da Linha Sul do Metrô do Recife, nesta terça (9).

O fato aconteceu por volta das 11h12, entre as estações Recife e Joana Bezerra, segundo informação postada em redes sociais. .

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) não divulgou informações sobre feridos ou as causas do descarrilamento.

A CBTU disse, ainda, que equipes técnicas atuam no local e orienta os passageiros a acompanharem os canais oficiais para atualizações sobre a retomada da operação.

A Linha Sul do metrô tem 12 estações, e percorre cerca de 25,2 quilômetros entre o Recife e Jaboatão dos Guararapes.

Camaragibe

A reforma no Ramal Camaragibe do Metrô do Recife teve início nz segunda (8) e já está aumentando o tempo de espera para os passageiros.

O serviço de troca de dormentes acontece em uma das vias de trilhos e será realizado pelos próximos seis meses, segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

O intervalo entre os trens aumentou para 30 minutos, informou a CBTU. A mudança ocorre porque as composições estão trafegando em via singela.

A partir das 20h30, a espera será de em torno de 45 minutos, ainda conforme a companhia.