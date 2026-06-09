Pernambuco tem mais de 400 vagas abertas em concursos e seleções com salários de até 35 mil
As oportunidades estão distribuídas entre órgãos do Poder Judiciário, instituições de ensino e administrações públicas
Publicado: 09/06/2026 às 20:20
Concurso vão preencher vagas com contratação imediata (Foto: Divulgação)
Para quem busca uma oportunidade no serviço público em Pernambuco, concursos públicos e processos seletivos simplificados com inscrições abertas somam mais de 400 vagas em diferentes regiões do estado, contemplando candidatos com níveis fundamental, médio, técnico e superior.
As oportunidades estão distribuídas entre órgãos do Poder Judiciário, instituições de ensino e administrações públicas, oferecendo remunerações que podem ultrapassar os R$ 35 mil, dependendo do cargo e da qualificação exigida.
Além dos concursos, órgãos e instituições mantêm processos de contratação em aberto, ampliando as chances para candidatos com diferentes perfis profissionais e níveis de escolaridade. As regras, cronogramas e detalhes sobre remuneração estão disponíveis nos respectivos editais publicados pelos órgãos responsáveis.
Confira as oportunidades:
Universidade de Pernambuco (UPE)
- 37 vagas de nível superior;
- Salário de R$ 2,9 mil;
- Inscrições até quarta-feira (10);
- Veja o edital.
Prefeitura de Parnamirim
- 150 vagas de níveis fundamental, médio e superior;
- Salário de até R$ 9 mil;
- Inscrições até quarta-feira (10);
- Veja o edital.
Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS)
- 16 vagas de nível superior;
- Salário de R$ 5,2 mil;
- Inscrições até sexta-feira (12);
- Veja o edital no Diário Oficial do Estado (pág. 10).
Prefeitura de Cedro
- 142 vagas de níveis médio, técnico e superior;
- Salário de até R$ 6 mil;
- Inscrições até domingo (14);
- Veja o edital.
Câmara Municipal de Pombos
- 4 vagas de nível médio;
- Salário de R$ 1,6 mil;
- Inscrições até 15 de junho;
- Veja o edital.
Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE)
- 30 vagas de nível superior;
- Salário de R$ 35,8 mil;
- Inscrições a partir de segunda-feira (1º) até 10 de julho;
- Veja o edital.
Prefeitura de Salgueiro
- 42 vagas de níveis médio, técnico e superior;
- Salário de até R$ 3,2 mil;
- Inscrições até 21 de julho;
- Veja o edital para 25 vagas de técnico de enfermagem, enfermeiro e médico;
- Veja o edital para 17 vagas de Agente Comunitário de Saúde.