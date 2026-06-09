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Pernambuco tem mais de 400 vagas abertas em concursos e seleções com salários de até 35 mil

As oportunidades estão distribuídas entre órgãos do Poder Judiciário, instituições de ensino e administrações públicas

Mariana de Sousa

Publicado: 09/06/2026 às 20:20

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Concurso vão preencher vagas com contratação imediata/Foto: Divulgação

Concurso vão preencher vagas com contratação imediata (Foto: Divulgação)

Para quem busca uma oportunidade no serviço público em Pernambuco, concursos públicos e processos seletivos simplificados com inscrições abertas somam mais de 400 vagas em diferentes regiões do estado, contemplando candidatos com níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As oportunidades estão distribuídas entre órgãos do Poder Judiciário, instituições de ensino e administrações públicas, oferecendo remunerações que podem ultrapassar os R$ 35 mil, dependendo do cargo e da qualificação exigida.

Além dos concursos, órgãos e instituições mantêm processos de contratação em aberto, ampliando as chances para candidatos com diferentes perfis profissionais e níveis de escolaridade. As regras, cronogramas e detalhes sobre remuneração estão disponíveis nos respectivos editais publicados pelos órgãos responsáveis.

Confira as oportunidades:

Universidade de Pernambuco (UPE)

  • 37 vagas de nível superior;
  • Salário de R$ 2,9 mil;
  • Inscrições até quarta-feira (10);
  • Veja o edital.

Prefeitura de Parnamirim

  • 150 vagas de níveis fundamental, médio e superior;
  • Salário de até R$ 9 mil;
  • Inscrições até quarta-feira (10);
  • Veja o edital.

Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS)

  • 16 vagas de nível superior;
  • Salário de R$ 5,2 mil;
  • Inscrições até sexta-feira (12);
  • Veja o edital no Diário Oficial do Estado (pág. 10).

Prefeitura de Cedro

  • 142 vagas de níveis médio, técnico e superior;
  • Salário de até R$ 6 mil;
  • Inscrições até domingo (14);
  • Veja o edital.

Câmara Municipal de Pombos

  • 4 vagas de nível médio;
  • Salário de R$ 1,6 mil;
  • Inscrições até 15 de junho;
  • Veja o edital.

Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE)

  • 30 vagas de nível superior;
  • Salário de R$ 35,8 mil;
  • Inscrições a partir de segunda-feira (1º) até 10 de julho;
  • Veja o edital.

Prefeitura de Salgueiro

 

Veja também:

abertas , Concursos públicos , Oportunidades , Processo Seletivo
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