Pernambuco tem mais de 400 vagas abertas em concursos e seleções com salários de até 35 mil

As oportunidades estão distribuídas entre órgãos do Poder Judiciário, instituições de ensino e administrações públicas

Concurso vão preencher vagas com contratação imediata (Foto: Divulgação)

Para quem busca uma oportunidade no serviço público em Pernambuco, concursos públicos e processos seletivos simplificados com inscrições abertas somam mais de 400 vagas em diferentes regiões do estado, contemplando candidatos com níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As oportunidades estão distribuídas entre órgãos do Poder Judiciário, instituições de ensino e administrações públicas, oferecendo remunerações que podem ultrapassar os R$ 35 mil, dependendo do cargo e da qualificação exigida.

Além dos concursos, órgãos e instituições mantêm processos de contratação em aberto, ampliando as chances para candidatos com diferentes perfis profissionais e níveis de escolaridade. As regras, cronogramas e detalhes sobre remuneração estão disponíveis nos respectivos editais publicados pelos órgãos responsáveis.

Confira as oportunidades:

Universidade de Pernambuco (UPE)

37 vagas de nível superior;



Salário de R$ 2,9 mil;



Inscrições até quarta-feira (10);



Veja o edital.

Prefeitura de Parnamirim

150 vagas de níveis fundamental, médio e superior;



Salário de até R$ 9 mil;



Inscrições até quarta-feira (10);



Veja o edital.

Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS)

16 vagas de nível superior;



Salário de R$ 5,2 mil;



Inscrições até sexta-feira (12);



Veja o edital no Diário Oficial do Estado (pág. 10).

Prefeitura de Cedro

142 vagas de níveis médio, técnico e superior;



Salário de até R$ 6 mil;



Inscrições até domingo (14);



Veja o edital.

Câmara Municipal de Pombos

4 vagas de nível médio;



Salário de R$ 1,6 mil;



Inscrições até 15 de junho;



Veja o edital.

Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE)

30 vagas de nível superior;



Salário de R$ 35,8 mil;



Inscrições a partir de segunda-feira (1º) até 10 de julho;



Veja o edital.

Prefeitura de Salgueiro