Vagas reservadas a mulheres e pessoas com deficiência em concurso de Moreno na mira do MPPE

MPPE fez recomendação à Prefeitura de Moreno, no Grande Recife, para que reveja critérios para aplicação das vagas reservadas às mulheres e pessoas com deficiência que passaram no concurso público

Sede da Prefeitura de Moreno, na Região Metropolitana do Recife (DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE MORENO)

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) recomendou à Prefeitura de Moreno, na Região Metropolitana do Recife, que reveja metodologia para aplicação das vagas reservadas às mulheres e às pessoas com deficiência que passaram no concurso público de guarda municipal.

A 1ª Promotoria de Justiça de Moreno recomendou ainda que os gestores municipais promovam a recomposição da proporcionalidade das ações afirmativas previstas no edital.

Eles deverão, conforme o MPPE, observar as efetiva participação dos candidatos beneficiários das reservas femininas e PCD nas convocações e nomeações decorrentes da ampliação do quantitativo de vagas providas.

Também devem realizar, antes da convocação de novos candidatos exclusivamente pela lista de ampla concorrência, a análise das listas específicas de mulheres e pessoas com deficiência, de modo a assegurar a efetividade das políticas afirmativas instituídas pelo edital.

Por fim, aos gestores foi recomendado que adotem as providências administrativas necessárias à imediata convocação dos candidatos e candidatas aptos ao preenchimento das vagas decorrentes da aplicação regular das reservas femininas e PCD previstas no certame.