TJPE publica edital do concurso público com 30 vagas para o cargo de juiz (a)

As inscrições para o concurso do TJPE estarão abertas na próxima segunda-feira (1º) e seguirão até o dia 10 de julho

Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) (Foto: Arquivo/TJPE)

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) divulgou, nesta quarta-feira (27), o edital do concurso público para o cargo de juiz(a) substituto(a) da instituição.

As inscrições têm início às 16h do dia 1º de junho e seguem até as 16h do dia 10 de julho, no site da Fundação Getúlio Vargas, responsável pelo certame.

O edital pode ser conferido na publicado na edição 118/2026 do Diário de Justiça eletrônico (DJe).

Conforme o TJPE, o concurso tem o objetivo de suprir a escassez de magistrado (a)s no Estado.

Ao todo, estão sendo oferecidas 30 vagas mais cadastro de reserva, sendo 5% reservadas a pessoas com deficiência, conforme a Resolução nº 75/2009 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e das disposições constantes no edital e 30% reservadas a negros (pretos e pardos), indígenas e quilombolas, de acordo com a Lei nº 15.142/2025 e as Resoluções nº 203/2015, 512/2023 e 657/2025 do CNJ. Deste último número, 25% será destinado para negros (pretos e pardos), 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

No momento da inscrição, os(as) candidatos(as) precisam:

Preencher o requerimento de disponível no site da FGV;

Enviar, por meio de upload, o certificado de habilitação no Exame Nacional da Magistratura (Enam) emitido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam);

Declarar estar ciente de que, até a data final da inscrição definitiva, deverá preencher os requisitos para ingresso na carreira, conforme o edital; e

Realizar o envio, via upload , de foto 3x4, conforme subitem 7.4. O pagamento do valor da taxa de inscrição poderá ser efetuado até o dia 13 de julho.

Para concorrer às vagas reservadas a negros (pretos e pardos), indígenas ou quilombolas, os(as) candidato(as) deverão, no momento da inscrição, optar por concorrer a essas vagas e juntar a documentação complementar indicada no regulamento do concurso.

Também será necessário encaminhar, além de foto colorida de um documento oficial, uma foto colorida, datada e recente, emitida há, no máximo, um ano e nítida. A foto precisa seguir as seguintes orientações: ambiente com boa iluminação; cabelo solto, sem adereço; destaque do rosto ao ombro. As pessoas que se autodeclararem negras(pretas ou pardas) serão submetidas ao procedimento de heteroidentificação realizado pela Comissão de Heteroidentificação da Fundação Getulio Vargas, conforme termos da Resolução nº 541/2023 do CNJ.

Os pedidos de isenção da inscrição podem ser solicitados das 16h do dia 1º de junho até as 16h do dia 3 de junho, no momento da inscrição, devendo os(as) candidatos(as) fazerem o upload dos documentos comprobatórios para a obtenção do benefício, conforme regras do certame.

Somente serão aceitos documentos enviados nos formatos PDF, JPEG e JPG, cujo tamanho não exceda 5 MB.

Não serão aceitos documentos encaminhados para endereço eletrônico diferente do indicado, bem como aqueles entregues pessoalmente na sede da FGV. Também não será aceito o envio dos documentos por fax, correio eletrônico ou outras vias que não a expressamente prevista no edital.

O concurso público será composto por cinco fases, sendo a primeira, a segunda e a quarta etapa de caráter eliminatório e classificatório; a terceira de caráter eliminatório e a quinta de caráter classificatório.

Na primeira fase, os(as) candidatos(as) farão uma prova objetiva; na segunda serão realizadas provas escritas (discursiva e sentenças).

As pessoas classificadas para a terceira etapa terão a inscrição definitiva e participarão da sindicância da vida pregressa e investigação social, do exame de sanidade física e mental e do exame psicotécnico.

Na quarta fase, os(as) candidatos(as) farão uma prova oral e, na etapa posterior, será realizada a avaliação de títulos.

A primeira etapa do concurso está prevista para o dia 27 de setembro e terá questões sobre Direito Civil, Processual Civil, do Consumidor, da Criança e do Adolescente, Penal, Processual Penal, Constitucional, Eleitoral, Empresarial, Financeiro e Tributário, Ambiental, Administrativo, noções gerais de Direito e formação humanística e Direitos Humanos.

A segunda etapa está prevista para os dias 6 de dezembro (discursiva e sentença cível) e 7 de dezembro (sentença criminal).

