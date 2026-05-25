Mais de 900 vagas: veja concursos e seleções com inscrições abertas em Pernambuco

Vários editais de concursos e seleções simplificadas estão com inscrições abertas com vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários de R$ 1.621 até R$ 12 mil

Prefeitura de Belo Jardim encerra inscrições de seleção simplificada nesta terça-feira (26) (Divulgação / Prefeitura de Belo Jardim)



Quem está buscando a estabilidade de um concurso público ou a garantia de uma vaga através de seleções simplificadas, há mais de 900 vagas abertas, com editais já publicados, em várias cidades de Pernambuco. Os cargos estão distribuídos nos níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que vão de R$ 1.621 a R$ 12 mil.



Nesta terça-feira (dia 26), encerram as inscrições para concorrer a 181 vagas de níveis fundamental, médio e superior na seleção simplificada da Prefeitura de Belo Jardim, no Agreste, com salários de R$ 1.621 até R$ 7 mil. Há vagas para diversos cargos, como vigilante, porteiro, motorista, auxiliar de zeladoria, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de recepção, maqueiro, auxiliar administrativo, pedagogo, psicólogo, assistente social, médico, farmacêutico, fisioterapeuta, entre outras. As vagas estão distribuídas em diversas secretarias.



Até esta quarta-feira (dia 27), as inscrições estão abertas para o concurso público com 19 vagas da Universidade de Pernambuco (UPE). Os cargos são da área administrativa, tanto para candidatos de níveis médio e superior, com oportunidades nas cidades de Ouricuri, Surubim, Mata Norte e Garanhuns. As remunerações iniciais variam de R$ 1.986,78 a R$ 3.868,48, conforme o cargo. As inscrições evem ser realizadas exclusivamente através do site oficial da UPENET.



Já na quinta-feira desta semana (dia 28), será a vez da Câmara Municipal de Ferreiros encerrar o prazo de inscrições para concorrer a cinco vagas imediatas de nível médio e superior. A remuneração inicial fica entre R$ 1.621,00 e R$ 1.900,00. A banca organizadora responsável pelo concurso é o Instituto IACP.



Calendário de junho



Para o mês de junho, várias prefeituras do interior estarão encerrando inscrições para seus concursos. Na Prefeitura de Petrolina, são 71 vagas para um processo seletivo simplificado, com as inscrições abertas até o dia 2 de junho. As vagas são para nível fundamental, médio, técnico e superior, com salários de R$ 1.621 até R$ 2.365, para atuar nos serviços e programas de assistência social do município. Entre os cargos, estão técnico de informática, intérprete de Libras, auxiliar administrativo, motorista, cozinheiro, pedreiro, nutricionista, educador físico, advogado e psicólogo.



Tem seleção simplificada também na Prefeitura de Abreu e Lima, com 228 vagas abertas para nível médio, técnico e superior, para a secretaria de Saúde, com inscrições até dia 2 de junho. Os salários vão de R$ 1.621,00 a R$ 8.000,00. Entre as oportunidades oferecidas, o maior número de vagas é para diversas modalidades de técnico de enfermagem (125 vagas), médico pediatra plantonista (14 vagas) e flebotomista (20 vagas para realizar a punção de veias para coleta de sangue), além de diversas vagas para outros cargos em saúde.



A Prefeitura de Moreno está oferecendo 30 vagas de nível médio e superior, com inscrições até o dia 8 de junho, para uma seleção simplificada. Segundo o edital, as oportunidades são para os cargos de intérprete de Libras, professores (artes, matemática e educação física). A remuneração vai de R$ 1.621 a R$ 3.800.



A Prefeitura de Santa Filomena (no sertão do Araripe) também está encerrando inscrições no dia 8 de junho – para concurso público - com 209 vagas nos níveis fundamental, médio, técnico e superior. O certame abrange áreas como saúde, educação, assistência social, administração, controle interno, obras, serviços gerais e transporte. Os salários chegam até R$ 12 mil (para vaga de médico). O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.



Mais oportunidades

A Prefeitura Municipal de Cedro, no Sertão, está com edital aberto oferecendo 133 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva para diversos cargos nos níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os cargos são nas carreiras jurídica, de controle, administrativa, saúde, TI, educação e contabilidade. A remuneração vai de R$ 1.621 a R$ 6 mil. As inscrições vão até dia 14 de junho.



Ainda em junho, haverá seleção simplificada da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS), com inscrições previstas até 12 de junho para concorrer a 16 vagas de nível superior e salários de até R$ 5,2 mil. O edital ainda não foi publicado, mas decreto publicado no Diário Oficial prevê a contratação de engenheiro cartógrafo, engenheiro estrutural, engenheiro geotécnico, geógrafo, geólogo, metereologista, entre outros.

