CBTU: reforma do Ramal Camaragibe do Metrô do Recife começa na próxima segunda (8)

Com previsão de seis meses, reforma do ramal do Metrô do Recife prevê a troca de todos os dormentes, peça transversal que garante segurança e estabilidade dos trilhos, no trecho entre as estações Camaragibe e o TIP

Metrô do Recife passa por troca de trilhos (Nivaldo Fran/Arquivo DP)

A CBTU Recife informou, nesta terça-feira (2), que a partir da próxima segunda (8) o Ramal Camaragibe passará por reforma da via com a troca de todos os dormentes no trecho entre as estações Camaragibe e o TIP.

Os dormentes são peças transversais, sob os trilhos, mantendo-os na distância correta e garantindo segurança e estabilidade dos trens ao longo da via.

A previsão é o serviço seja concluído em seis meses.

Durante este período, os trens deste ramal trafegarão em via singela (quando somente uma via é utilizada pelos trens nos dois sentidos), das 5h às 23h de todos os dias da semana.

Os usuários devem ficar atentos para o aumento nos intervalos entre os trens, que ficará em torno de 30 minutos. A partir das 20h30, o intervalo entre os trens será de 45 minutos.

Segundo a CBTU, após a conclusão do serviço haverá o aumento na velocidade dos trens neste trecho, com consequente diminuição nos intervalos atuais e aumento da capacidade de transporte de usuários.

