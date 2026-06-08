Olinda anuncia programação de São João com mais de 30 dias de festa

Programação reúne mais de 60 atividades culturais entre junho e julho em diversos bairros da cidade

São João em Olinda (Foto: Prefeitura de Olinda)

A Prefeitura de Olinda divulgou a programação do ciclo junino de 2026, que contará com mais de 60 atividades culturais distribuídas entre os dias 12 de junho e 11 de julho em diversos bairros da cidade.

Segundo a gestão municipal, os festejos serão realizados em diferentes locais, incluindo Peixinhos, Bonsucesso, Salgadinho, Amparo, Casa Caiada, Ouro Preto, Rio Doce e comunidades do Sítio Histórico. A programação reúne arraiais comunitários, sambadas, encontros de coco, festivais de quadrilhas, cortejos culturais e apresentações musicais.

Entre os eventos previstos estão o Cortejo da Frevodrilha, o Festival de Inverno de Olinda, o Dia Municipal e Estadual do Coco de Roda, o Forró de Salú, na Casa da Rabeca, além de apresentações dos tradicionais cortejos do Menino da Tarde, Birita Sanfoneiro, Macuca, Lenhadores e Amantes do Carnaval.

O calendário também inclui apresentações de artistas e grupos ligados à cultura popular pernambucana, como Maestro Oséas, Família Salustiano, Orquestra Henrique Dias, Coco da Resistência, Coco da Xambá e Mestre Paraízo do Coco, além de trios pé de serra, quadrilhas e orquestras.

Arena Olinda terá transmissões da Copa e shows

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Uma das novidades deste ano é a Arena Olinda, que será instalada na Praça do Fortim do Queijo, nas proximidades do antigo Dogão. O espaço receberá transmissões dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 nos dias 13, 19 e 24 de junho.

No dia 27 de junho, a arena sediará uma programação musical com apresentações de DJ Gilson Martins, Cláudio da Rabeca, Capim com Mel, Banda Santropê e Petrúcio Amorim.

O ciclo junino se estenderá até julho, com eventos como o Cortejo Aniversário de Alceu Valença, o 24º Arrasta Pé de Zuza Miranda e Thaís e o Coco de Sant’Ana.

De acordo com a prefeitura, a proposta é descentralizar as atividades e distribuir a programação por diferentes bairros da cidade, mantendo manifestações tradicionais que integram o calendário cultural de Olinda ao longo do ano.