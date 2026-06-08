São João Gomes terá nova edição no Recife Antigo com entrada gratuita; saiba como garantir ingressos
Evento com o cantor João Gomes acontece no dia 17 de junho na Avenida Alfredo Lisboa; retirada e venda de ingressos começam nesta quarta-feira (10)
Publicado: 08/06/2026 às 16:28
João Gomes (Francisco Silva/ DP foto)
O cantor João Gomes traz de volta o projeto "São João Gomes" ao Recife Antigo no dia 17 de junho, na Avenida Alfredo Lisboa. De acordo com a organização, esta será a maior edição já realizada do evento, que pretende transformar a via em uma "Passarela da Cultura", focada em tradições juninas.
O evento tem capacidade controlada e o público deve garantir o acesso antecipadamente. Estão disponíveis duas opções: o Acesso Solidário, que garante a entrada gratuita mediante a entrega de 2 kg de alimentos não perecíveis, e o Acesso Copo Oficial, disponível pelo valor de R$ 30, com direito ao item personalizado da festa.
A retirada e a venda dos ingressos começam nesta quarta-feira (10), exatamente ao meio-dia, pela plataforma Ingresse.
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A iniciativa marca uma nova apresentação do artista na capital pernambucana, dando continuidade às ações do projeto, iniciadas com a "Drilha São João Gomes" em fevereiro, na Rua da Aurora.
No Instagram, a organização informou que o evento não se limita ao formato tradicional de shows, mas funcionará como um corredor cultural focado em experiências e manifestações artísticas locais.