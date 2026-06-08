Grande Recife ganha 40 novos ônibus; Estado prevê mais entregas até o fim do ano

Veículos contam com ar-condicionado, equipamentos de acessibilidade para pessoas com deficiência e espaço destinado a cadeirantes

Governo de Pernambuco entrega 40 novos ônibus e amplia renovação da frota metropolitana (Foto: DP Foto)

O sistema de transporte público da Região Metropolitana do Recife recebeu, nesta segunda-feira (8), um reforço de 40 novos ônibus que passam a integrar a operação do transporte coletivo. Os veículos serão utilizados pela empresa Mobibrasil e fazem parte do programa de renovação da frota promovido pelo Governo de Pernambuco, por meio do Grande Recife Consórcio de Transporte.



Durante a solenidade, a governadora Raquel Lyra destacou que a renovação da frota integra um conjunto de ações voltadas para a melhoria da mobilidade urbana na Região Metropolitana. Segundo ela, desde o início da atual gestão já foram incorporados 420 ônibus climatizados ao sistema de transporte coletivo.



“Desde janeiro de 2023, a gente tem trabalhado para melhorar o transporte público de passageiros. Sabemos da angústia de quem depende do ônibus todos os dias para ir e voltar para casa. Por isso, estamos investindo não apenas na renovação da frota, mas também na infraestrutura necessária para que o sistema funcione melhor”, avaliou a governadora.



Raquel Lyra ressaltou ainda que o objetivo é ampliar gradativamente a oferta de veículos climatizados. Atualmente, pouco mais de 20% da frota metropolitana conta com ar-condicionado.



“Esses ônibus se somam aos que já foram entregues e nos permitem chegar a 420 veículos com ar-condicionado incorporados ao sistema desde o início da gestão. Até o final do ano, mais de 200 novos ônibus deverão entrar em operação”, declarou.



Com a nova entrega, o número de ônibus incorporados ao sistema em 2026 chega a 80. Os veículos contam com ar-condicionado, equipamentos de acessibilidade para pessoas com deficiência e espaço destinado a cadeirantes.



Além da renovação da frota, a governadora citou investimentos em corredores exclusivos, terminais integrados e obras viárias voltadas à mobilidade urbana. Entre as intervenções mencionadas estão a conclusão do Terminal Integrado de Igarassu, as obras do Terminal de Camaragibe e a recuperação dos corredores Norte-Sul e Leste-Oeste.



Outro projeto anunciado pelo Governo do Estado foi a aquisição de 100 ônibus elétricos, financiados por meio de convênio com o Governo Federal. “A gente fez a compra, com recursos de convênio com o Governo Federal, de 100 ônibus elétricos para o Recife. O edital já está na rua e esperamos iniciar as entregas nos próximos meses”, disse Raquel Lyra.



A governadora também informou que o Estado prepara novos processos de concessão das linhas metropolitanas. “Precisamos avançar nas concessões para garantir novos investimentos. Estamos finalizando esse processo e esperamos ainda este ano dar passos importantes para assegurar mais qualidade no transporte oferecido à população”, acrescentou.

