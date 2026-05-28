As nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (28)

Governo de Pernambuco nomeia 44 aprovados em concurso do Hemope (Fotos: Janaína Pepeu/Secom)

O Governo de Pernambuco nomeou 44 profissionais aprovados no concurso público da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope). As nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (28).

Segundo a publicação, os novos servidores irão atuar nas unidades do Recife, Arcoverde, Caruaru, Petrolina e Salgueiro.

Do total de convocados, 23 ocuparão cargos de nível superior e 21 irão atuar em funções técnicas ligadas à assistência hemoterápica e hematológica.

Entre os cargos contemplados estão médico hematologista clínico, advogado, assistente social, enfermeiro, farmacêutico hospitalar, laboratorista, psicólogo, técnico em enfermagem e técnico em laboratório.

Segundo o governo estadual, desde 2023, mais de 14 mil profissionais já foram incorporados à área da saúde em Pernambuco.

Além das nomeações, o Estado destacou investimentos realizados no Hemope, como a entrega de uma nova unidade móvel de coleta de sangue, em março deste ano. O veículo recebeu investimento de R$ 2,5 milhões e tem capacidade de contribuir com até 800 novas doações de sangue por mês.