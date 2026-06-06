Jovens são assassinados em via pública em Abreu e Lima, no Grande Recife

Crime foi registrado por câmera de segurança. Vítimas tinham 18 anos e foram atingidas por diversos disparos de arma de fogo

Jovens foram atingidos por vários disparos de arma de fogo. (Foto: Reprodução)

Dois jovens foram mortos a tiros na noite desta sexta-feira (5), no bairro de Caetés I, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

As vítimas foram identificadas como João Filipe Souza de Lima, conhecido como Felipinho, e Edson Mota da Silva Junior, chamado de Jotinha. Ambos tinham 18 anos. Câmeras de segurança registraram o momento da execução.

As imagens mostram um carro de cor branca parando em frente a uma residência. Em seguida, os criminosos efetuam diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas. Após o ataque, os suspeitos fogem do local.

De acordo com o registro da ocorrência, o crime aconteceu por volta das 21h44, na Rua 127, conhecida popularmente como Rua da Ilha.

João Filipe foi atingido por vários tiros e morreu no local antes de receber socorro. Já Edson Mota da Silva Junior também foi baleado diversas vezes e chegou a ser socorrido para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, também no Grande Recife, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde.

A área foi isolada pela Polícia Militar para a realização da perícia do Instituto de Criminalística (IC).

Durante os levantamentos, foram encontrados estojos de munições dos calibres .38, .40 e calibre 12 espalhados pela cena do crime. Após os procedimentos periciais, os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

De acordo com informações preliminares da investigação, nenhuma das vítimas possuía registro criminal.

A autoria e a motivação do duplo homicídio ainda são desconhecidas.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou um duplo homicídio consumado no município de Abreu e Lima. Segundo a corporação, os dois jovens estavam em via pública quando foram surpreendidos por disparos de arma de fogo.

Ainda conforme a polícia, foi instaurado um inquérito para apurar as circunstâncias do crime. As diligências seguem em andamento com o objetivo de identificar os autores e esclarecer a motivação do ataque.

