Abordagem da CTTU no Cais de Santa Rita termina com homem detido e carro apreendido

Segundo a autarquia, o homem apresentou resistência durante fiscalização de estacionamento irregular e foi conduzido à delegacia

Abordagem da CTTU no Cais de Santa Rita termina com homem detido (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma abordagem realizada por agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), na noite da última sexta-feira (5), no Cais de Santa Rita, bairro de São José, área central do Recife, ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de vídeos mostrando a detenção de um motorista durante uma ação de fiscalização.

As imagens compartilhadas por internautas registram momentos da abordagem e da condução do homem por agentes que atuavam no local.

Segundo informações divulgadas pela CTTU, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência relacionada a estacionamento irregular no Cais de Santa Rita. Durante a fiscalização, de acordo com a autarquia, um cidadão teria tentado interferir na atuação dos agentes de trânsito, apresentando comportamento hostil e resistência à ação.

Ainda conforme a nota oficial, diante da situação, o homem foi contido e conduzido à delegacia para a adoção dos procedimentos legais cabíveis. A CTTU afirmou que toda a atuação ocorreu dentro da legalidade e em conformidade com os protocolos operacionais estabelecidos para esse tipo de ocorrência.

Segundo o órgão, ainda não há confirmação se o carro pertence ao homem autuado, mas o veículo foi apreendido, por estar estacionado em local proibido.