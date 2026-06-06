Homem é suspeito de matar mulher e deixar outra ferida em motel em Limoeiro, no Agreste

O suspeito também ficou ferido. Ele teria atacado as vítimas com golpes na região da cabeça e, logo depois, tentado atear fogo no quarto

Motel em Limoeiro, no Agreste. (Foto: Reprodução/Google Street View)

Uma mulher morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um motel no município de Limoeiro, no Agreste de Pernambuco, na manhã deste sábado (6). Entre os feridos está o principal suspeito da ocorrência, que foi hospitalizado.

Segundo o delegado José Humberto Dantas Pimentel, responsável pelas primeiras investigações, o caso aconteceu após uma sequência de encontros envolvendo o homem e duas mulheres no estabelecimento.

De acordo com o delegado da Polícia Civil, o suspeito teria ido ao motel com uma das mulheres por volta das 3h da madrugada. Pouco tempo depois, uma segunda mulher também chegou ao local. Em seguida, teria ocorrido uma discussão dentro do quarto, que terminou em agressões violentas.

"Por volta das 3 horas da manhã ele foi para o motel com a moça que está lesionada. Cinco minutos depois, pela filmagem, chega no motel essa outra. A gente não sabe o que ela estava levando, se estava levando alguma coisa", diz o delegado ao Diario de Pernambuco.

No local, foram encontrados objetos como um facão e outros itens que teriam sido utilizados na ação. "Tinha muita bebida, tinha um pneu de veículo, macaco hidráulico, tinha um ferro de quebrar pedra e tinha um facão", complementa o delegado.

O homem, descrito com um porte forte, teria atacado as vítimas com golpes na região da cabeça e, logo depois, tentado atear fogo no quarto.

A vítima fatal identificada como Josiele Silva de Santana, de 29 anos, morreu ainda no local. Uma segunda mulher, de 28 anos, foi socorrida com vida e encaminhada para atendimento médico. O suspeito, de 36 anos, também ficou ferido e foi levado ao hospital, onde permanece sob cuidados.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informou que foi acionado para uma ocorrência de incêndio no estabelecimento, mas ao chegar ao local o fogo, restrito a um colchão, já havia sido controlado por funcionários, com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Civil segue investigando a motivação do crime, que ainda não foi esclarecida. O suspeito deve ser ouvido assim que tiver condições clínicas.

