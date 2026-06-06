Motociclista morre após cair e ser atropelado por carreta na BR-101, no Recife

Segundo relato da passageira da moto, os dois estavam saindo do acostamento para acessar a rodovia quando o condutor perdeu o controle do veículo e tombou na pista

Motociclista morre após cair na BR-101 e ser atropelado por carreta no Recife (Foto: Divulgação PRF)

Um motociclista morreu na tarde da última sexta-feira (5) após ser atropelado no km 58 da BR-101, no bairro da Guabiraba, Zona Norte do Recife.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 15h. Segundo relato da passageira da moto, ela e o condutor estavam saindo do acostamento para acessar a rodovia quando ele perdeu o controle do veículo e tombou na pista.

Após a queda, o motociclista foi atropelado por uma carreta e não resistiu aos ferimentos, morrendo antes do atendimento. O veículo de carga envolvido no atropelamento não permaneceu no local. A passageira da motocicleta não sofreu ferimentos.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal, do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto de Medicina Legal (IML) foram acionadas para atender à ocorrência. O acidente será investigado pela Polícia Civil.

