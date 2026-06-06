Jibóia de 1,5 metro é encontrada dentro do motor de caminhonete em Caruaru

A jibóia foi encontrada pelo motorista da caminhote e retirado do motor com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Corpo de Bombeiros Militar (CBM)

Jibóia de 1,5 metro foi encontrada dentro do motor de caminhonete em Caruaru (Divulgação/PRF)

Uma jibóia com cerca de 1,5 metro foi encontrada dentro do motor de uma caminhonete, na manhã deste sábado (6), na BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

O animal foi encontrado pelo motorista do veículo e retirado do motor com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Corpo de Bombeiros Militar (CBM).

De acordo com a PRF, o motorista de uma caminhonete parou no posto da PRF localizado no Km 57 da BR-104, por volta das 8h, para pedir que a equipe o ajudasse a remover o animal. O homem descobriu o animal enquanto colocava água no veículo.

Ao abrir o capô, os agentes avistaram a jibóia enroscada no motor e tentaram remover o animal. A cobra, no entanto, estava presa às peças da caminhonete.

Em seguida, o Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu retirar a cobra, que não apresentava ferimentos. Segundo a PRF, após avaliação, o animal será devolvido à natureza.

