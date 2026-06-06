Inmet prevê chuva de até 50 mm para o Recife e outros municípios de Pernambuco; veja quais

A bandeira amarela do Inmet indica chuva na Região Metropolitana do Recife, assim como na Zona da Mata e no Agreste de Pernambuco

Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou a previsão para este sábado (6): 88 municípios de Pernambuco estão com risco de Perigo Potencial de chuvas.

A bandeira amarela do Inmet vale para a Região Metropolitana do Recife, assim como a Zona da Mata e o Agreste do estado.

O grau de severidade Perigo Potencial indica a possibilidade de chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. O risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco, é baixo.

O Inmet pede que a população evite enfrentar o mau tempo; observe alteração nas encostas; e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira os 88 municípios de Pernambuco com a bandeira amarela do Inmet:

Abreu e Lima

Agrestina

Água Preta

Aliança

Altinho

Amaraji

Araçoiaba

Barra de Guabiraba

Barreiros

Belém de Maria

Bezerros

Bom Jardim

Bonito

Buenos Aires

Cabo de Santo Agostinho

Camaragibe

Camocim de São Félix

Camutanga

Carpina

Caruaru

Casinhas

Catende

Chã de Alegria

Chã Grande

Condado

Cortês

Cumaru

Cupira

Escada

Feira Nova

Ferreiros

Frei Miguelinho

Gameleira

Glória do Goitá

Goiana

Gravatá

Igarassu

Ilha de Itamaracá

Ipojuca

Itambé

Itapissuma

Itaquitinga

Jaboatão dos Guararapes

Jaqueira

João Alfredo

Joaquim Nabuco

Lagoa de Itaenga

Lagoa do Carro

Lagoa dos Gatos

Limoeiro

Macaparana

Machados

Maraial

Moreno

Nazaré da Mata

Olinda

Orobó

Palmares

Panelas

Passira

Paudalho

Paulista

Pombos

Primavera

Quipapá

Recife

Riacho das Almas

Ribeirão

Rio Formoso

Sairé

Salgadinho

Santa Maria do Cambucá

São Benedito do Sul

São Joaquim do Monte

São José da Coroa Grande

São Lourenço da Mata

São Vicente Férrer

Sirinhaém

Surubim

Tamandaré

Taquaritinga do Norte

Timbaúba

Tracunhaém

Vertente do Lério

Vertentes

Vicência

Vitória de Santo Antão

Xexéu

