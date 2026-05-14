PRF: mais de 300kg de queijo, coalhada e manteiga são apreendidos na BR-423, no Agreste de Pernambuco

A carga de queijo, coalhada e manteiga, transportada em veículo sem refrigeração, foi apreendida por falta de documentos fiscais, durante durante fiscalização da PRF, na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco

Carga de laticínios estava sendo transportada sem refrigeração (DIVULGAÇÃO/PRF)

Mais de 300 quilos de produtos derivados do leite foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta quarta-feira (13), durante uma fiscalização realizada na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. A carga era transportada sem refrigeração adequada e sem documentação fiscal.

De acordo com a PRF, os itens estavam no compartimento de carga de uma caminhonete conduzida por um idoso de 66 anos.

Entre os produtos apreendidos estavam queijo de manteiga, manteiga em pasta e coalhada, armazenados em baldes e tambores.

Ao todo, foram encontrados 144 quilos de queijo de manteiga em barras, 90 quilos de manteiga em pasta e outros 76 quilos de coalhada.

Os agentes ainda constataram que os alimentos eram transportados sem qualquer controle de temperatura, o que compromete a conservação dos produtos.

O motorista informou aos agentes que havia saído do distrito de Rainha Isabel, em Bom Conselho, e seguiria até o município de Cachoeirinha para realizar a entrega da mercadoria.

A Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro) foi acionada para tomar as medidas cabíveis.