Morre a produtora cultural Monica Silveira, aos 63 anos

O velório está marcado para as 10h e a cremação para as 16h, ambos no Memorial Guararapes, no Recife.

Monica Silveira (Reprodução)

A produtora e diretora de produção cultural Mônica Silveira morreu nesta sexta-feira (5), aos 63 anos. O velório está marcado para as 10h e a cremação para as 16h, ambos no Memorial Guararapes, no Recife.

Com atuação voltada para o audiovisual e as artes, Mônica deixa um legado na cena cultural pernambucana. Colaborou com o Festival de Cinema de Pernambuco, o Cine PE, e atuou na produção executiva de longas-metragens e na articulação de grandes produções nacionais no Nordeste.

Irmã do cineasta Breno Silveira, ela também apareceu no documentário em andamento sobre Anita Harley, fundadora das Casas Pernambucanas, projeto no qual havia realizado a aproximação entre Sônia Soares, a Suzuki, e a empresária.

