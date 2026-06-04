Cine PE lamenta morte de Alfredo Bertini e homenageia fundador na atual edição

Bertini morreu na Paraíba vítima de complicações de uma cirurgia de transplante de fígado

Alfredo Bertini faleceu vítima de complicações de uma cirurgia de transplante de fígado (Foto: Divulgação)

O Cine PE divulgou uma nota de pesar nesta quinta-feira (5) lamentando a morte do seu criador, Alfredo Bertini, aos 65 anos. Idealizador e principal responsável pelo fortalecimento do festival ao longo de quase três décadas, Bertini morreu na noite desta quinta-feira (4), na Paraíba, onde realizava tratamento de saúde. Segundo a organização, ele sofreu complicações relacionadas a um transplante de fígado.

No comunicado, o festival destacou a trajetória do produtor cultural e relembrou sua decisão de deixar a carreira na gestão pública para investir na criação de um evento dedicado ao fortalecimento do audiovisual brasileiro.

“Há 30 anos, um economista inquieto, visionário e apaixonado pela sétima arte decidiu transformar um sonho em realidade. Inspirado pelos grandes festivais de cinema do país, Alfredo Bertini deixou uma trajetória consolidada na vida pública para se dedicar à construção de um projeto que mudaria para sempre a história do audiovisual pernambucano e nacional”, afirmou a nota.

A organização ressaltou ainda a importância de Bertini para o cinema pernambucano e nacional, destacando sua atuação na formação de público, incentivo a novos talentos e valorização da produção audiovisual brasileira.

“Neste momento de dor, nos solidarizamos com sua esposa, Sandra, seus filhos, Vitor e Patrícia, além da nora, Íris, do genro, Bruno, dos amigos, parceiros de jornada e de toda a comunidade audiovisual, que perde um de seus mais importantes incentivadores”, diz outro trecho do comunicado.

Apesar da perda, a programação da atual edição do Cine PE será mantida. Segundo a organização, o evento seguirá conforme planejado por Bertini e passará a ter um significado ainda mais especial para participantes e público.

“Em respeito à sua trajetória e ao legado que construiu ao longo de três décadas, a programação do CINE/PE segue como ele, amorosamente, planejou. Mais do que nunca, esta edição se transforma em um encontro de celebração da arte, dos realizadores do audiovisual, valores que Alfredo defendeu com paixão até seus últimos dias”, destacou a nota.

O festival também afirmou que a melhor forma de homenagear seu fundador será manter vivo o espaço criado por ele para difusão do cinema nacional.

“Que esta edição do CINE/PE seja uma grande homenagem à sua memória. Que as salas permaneçam cheias, que os filmes sejam vistos, debatidos e aplaudidos, porque a melhor forma de agradecer por tudo o que Alfredo Bertini construiu é fazer, juntos, uma grande festa do cinema nacional.”

Ao encerrar o comunicado, a organização resumiu o sentimento de despedida com uma mensagem direta ao fundador do festival: “Obrigado, Bertini. O cinema brasileiro será para sempre melhor porque você existiu”.

Criado em 1997, o Cine PE se tornou um dos principais festivais de cinema do país, reunindo produções de diferentes regiões do Brasil e servindo como vitrine para novos realizadores. A organização informou que divulgará posteriormente detalhes sobre as cerimônias de despedida de Alfredo Bertini.

