Homem com histórico de 29 acusações é preso suspeito de matar taxista em Abreu e Lima

Suspeito foi localizado após meses de investigação e negou participação em crime contra taxista. Para delegado, histórico criminal do preso demonstra atuação recorrente em crimes violentos

Momento da execução do taxista André José do Nascimento em supermercado (Foto: Reprodução/Instagram)

Um homem de 21 anos apontado pela Polícia Civil como autor do assassinato do taxista Arlindo da Silva do Nascimento, morto em março deste ano em um supermercado de Abreu e Lima, no Grande Recife, foi preso durante uma operação realizada em Olinda. Segundo a corporação, o suspeito acumulava oito mandados de prisão em aberto e é investigado por uma série de crimes violentos na Região Metropolitana.

De acordo com a Polícia Civil, o homem era considerado de alta periculosidade e já havia sido indiciado em 29 procedimentos investigativos relacionados a roubos e homicídios.

A prisão foi resultado de uma ação integrada envolvendo equipes da Diretoria Integrada Metropolitana Norte (DHMN), da Delegacia de Homicídios de Olinda, do Núcleo de Inteligência e da Unidade de Operações do Core. Segundo o delegado Marcelo Cadore, responsável pela investigação do caso, a identificação e localização do suspeito exigiram meses de trabalho.

“Logo após o crime, iniciamos as incursões para identificar e qualificar o executor. Quando conseguimos chegar à sua identificação, verificamos que ele já possuía oito mandados de prisão em aberto, o que confirmou a elevada periculosidade do alvo. A partir daí, passamos a monitorar seus deslocamentos até identificarmos que ele estava escondido em uma comunidade de Olinda”, explicou.

Ainda de acordo com o delegado, durante a abordagem policial o suspeito tentou fugir e lançou uma pistola pela janela do imóvel onde estava escondido. “O armamento apreendido é do mesmo calibre utilizado no homicídio do taxista. A arma será submetida à perícia, mas há fortes indícios de que tenha sido utilizada na execução da vítima”, afirmou Marcelo Cadore.

Apesar dos elementos reunidos pela investigação, o homem negou participação no assassinato de Arlindo da Silva do Nascimento. A Polícia Civil, no entanto, trabalha com a hipótese de que o crime tenha sido encomendado.

“Tudo indica que a motivação pode estar relacionada a uma execução encomendada. Essa será a próxima etapa do nosso trabalho investigativo”, acrescentou o delegado.

Além do homicídio do taxista, o preso também é investigado por outros crimes contra a vida. O delegado Thiago Fernandes, titular da 9ª Delegacia de Polícia de Homicídios, informou que ele é suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio e em um assassinato ocorridos no bairro de Águas Compridas, em Olinda.

“O modo de agir era sempre semelhante. Trata-se de um indivíduo extremamente perigoso, que chegava ao local e executava as vítimas de forma fria e calculada. Em um dos casos, matou uma pessoa e tentou assassinar outra, que conseguiu sobreviver”, destacou.

Para o delegado, o histórico criminal do investigado demonstra uma atuação recorrente na prática de crimes violentos. “Mesmo com apenas 21 anos, ele já acumulava dezenas de investigações, mandados de prisão e diversos antecedentes. É um indivíduo que fazia do crime sua profissão e que representa um risco concreto à sociedade”, afirmou.

Atuação também em roubos

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As investigações também apontam que o suspeito integrava um grupo especializado em roubos de veículos e motocicletas na Região Metropolitana do Recife. Segundo o delegado Rafael Duarte, as ações criminosas ocorriam principalmente na Zona Norte da capital e nas divisas entre Recife, Olinda e Paulista.

“Há mais de um ano nossas equipes investigavam esse grupo. Normalmente eles agiam em duas motocicletas, com quatro integrantes, realizando roubos de motos e carros na Zona Norte do Recife e nas divisas entre Recife, Olinda e Paulista. Quando percebiam a pressão policial em uma determinada área, migravam para municípios vizinhos para dificultar a ação das forças de segurança”, explicou.

Ainda segundo Rafael Duarte, a prisão poderá ajudar a esclarecer outros casos sob investigação. “Além dos 29 procedimentos já concluídos e encaminhados à Justiça, existem investigações recentes envolvendo esse indivíduo, inclusive de crimes praticados nos últimos meses. Acreditamos que novas vítimas e novos casos poderão surgir a partir da divulgação desta prisão”, concluiu.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar possíveis mandantes do assassinato do taxista e outros envolvidos nos crimes atribuídos ao suspeito.