Idosa cai de maca durante transferência para ambulância em unidade de saúde do Cabo

Idosa procurou atendimento médico ao apresentar um quadro de dispneia aguda e acabou caindo da maca no momento da transferência para ambulância

Idosa estava sendo levada para ambulância quando caiu de maca (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma idosa de 88 anos caiu no chão após uma maca apresentar problemas durante uma transferência na Policlínica Dr. Jamaci de Medeiros, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. O caso ocorreu na tarde da terça-feira (2) e foi registrado por familiares da paciente.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a mulher é conduzida para uma ambulância. Enquanto a maca é posicionada para o embarque, uma das estruturas do equipamento cede, provocando a queda da paciente.

Nas imagens, a idosa aparece deitada quando o equipamento se desmonta de um dos lados. Logo após a queda, dois profissionais que participavam do atendimento prestam auxílio à paciente. Durante a gravação, uma familiar questiona se a avó sofreu algum ferimento no braço, mas um dos funcionários responde que não.

Segundo a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, a paciente havia procurado atendimento médico com quadro de dispneia aguda, caracterizada por dificuldade respiratória. Após avaliação da equipe de saúde, foi definida a transferência da mulher para uma unidade hospitalar com estrutura adequada para tratamento especializado.

A gestão municipal informou que o acidente aconteceu porque a maca destravou antes de ser acomodada na ambulância.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que a paciente recebeu atendimento imediato após a queda e passou por uma nova avaliação médica antes de seguir para outra unidade de saúde.

De acordo com a prefeitura, a idosa estava consciente e orientada após o incidente. A transferência fazia parte do processo de regulação para um leito destinado ao tratamento de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na rede estadual de saúde.

Ainda segundo a administração municipal, a paciente foi encaminhada para continuidade da assistência médica em ambiente hospitalar especializado.

