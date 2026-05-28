Teto da ala obstétrica do Hospital da Agamenon Magalhães, no Recife, desaba

Parte do teto da ala de obstetrícia cedeu na madrugada desta quinta-feira (28), um dia após a SES-PE realizar uma coletiva para rebater denúncias sobre problemas estruturais, superlotação e sucateamento na rede pública estadual de saúde

Teto da ala obstétrica do Hospital da Agamenon Magalhães desaba no Recife (Reprodução/Redes)

Parte do teto da ala de obstetrícia do Hospital Agamenon Magalhães (HAM), no Recife, cedeu na madrugada desta quinta-feira (28), no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife.

O caso aconteceu uma semana após o Governo de Pernambuco homologar uma licitação de R$ 15 milhões para a reforma da fachada da unidade e um dia após a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) realizar uma coletiva de imprensa para rebater denúncias sobre problemas estruturais, superlotação e sucateamento na rede pública estadual de saúde.

Em nota, a direção do hospital informou que a área afetada já havia sido interditada na noite da quarta-feira (27), após a identificação de um vazamento no teto da sala de triagem obstétrica.

Segundo a unidade, equipes realizaram intervenções para retirada do forro e eliminação da infiltração, mas parte da estrutura acabou cedendo durante a madrugada.

A direção afirmou ainda que não houve feridos, já que o espaço estava isolado, e destacou que os atendimentos na obstetrícia não foram afetados. O hospital informou que a sala atingida era utilizada provisoriamente enquanto ocorrem obras da nova emergência obstétrica.

Coletiva ocorreu um dia antes

O episódio ocorreu um dia após a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti, reconhecer durante coletiva de imprensa que a rede estadual enfrenta superlotação nas emergências, embora tenha negado redução de leitos ou falta de investimentos na saúde pública.

Na ocasião, a gestora afirmou que a superlotação é um problema “histórico” enfrentado em todo o país e declarou que Pernambuco opera em sistema de “vaga zero”, garantindo atendimento a todos os pacientes que chegam às unidades hospitalares.

A coletiva foi convocada após deputados estaduais denunciarem uma suposta crise na rede pública, apresentando imagens de corredores lotados, pacientes em macas e problemas estruturais em hospitais estaduais, incluindo o próprio Agamenon Magalhães.

Questionada sobre as imagens, Zilda Cavalcanti afirmou que algumas situações podem ser pontuais e que diversas unidades passam por obras de requalificação.



