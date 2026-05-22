Corredora atropelada recebe alta hospitalar com festa após 11 dias internada em Caruaru

Jovem de 29 anos sofreu hemorragia no baço, passou por cirurgia e ficou internada na UTI após acidente ocorrido em maio

Letícia Ferreira, de 29 anos, recebeu alta hospitalar após passar 11 dias internada (Foto: Reprodução/Instagram)

Após 11 dias internada em estado grave, a corredora Letícia Ferreira, de 29 anos, recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (21), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A jovem havia sido atropelada enquanto corria pela Avenida Agamenon Magalhães, no bairro Maurício de Nassau, na noite do último dia 10 de maio.

A saída do hospital foi marcada por uma comemoração feita por funcionários. Em vídeo divulgado pela família, Letícia aparece deixando a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em uma cadeira de rodas, sendo homenageada por profissionais de saúde, que formaram um corredor humano com aplausos e balões brancos.

O atropelamento foi registrado por câmeras de segurança instaladas na avenida. As imagens mostram o momento em que uma caminhonete invade a direção da corredora em alta velocidade. Letícia ainda tenta escapar correndo, mas acaba atingida violentamente e lançada ao chão.

Após o impacto, ela foi socorrida para um hospital particular da cidade com uma grave hemorragia no baço e precisou passar por uma cirurgia de emergência para retirada do órgão. Desde então, permanecia internada na UTI sob cuidados intensivos.

As gravações também mostram que pessoas que passavam pelo local correram para ajudar a vítima logo após o acidente. O motorista do veículo, porém, deixou o local sem prestar socorro.

A Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso, registrado como atropelamento com vítima não fatal. As apurações estão sob responsabilidade da 4ª Delegacia Seccional de Caruaru.

No último sábado (16), dois homens suspeitos de envolvimento no caso foram presos durante a Operação Pace. Eles foram identificados como João Vitor Lins de Melo e Eric Lins de Melo, ambos de 21 anos. Durante a ação, a polícia também apreendeu oito celulares.

Segundo a corporação, os mandados de prisão temporária foram expedidos pela Vara Única do Tribunal do Júri de Caruaru. A operação foi coordenada pelos delegados Natália Araújo e Alberes Cristiany, com apoio de 22 policiais civis.

Outros dois suspeitos que estariam dentro da caminhonete no momento do atropelamento seguem sendo procurados pela polícia.